Як на дітей впливає пасивне куріння марихуани

Вплив пасивного тютюнокуріння на дітей інтенсивно вивчається, проте даних про вплив пасивного куріння марихуани практично немає. У новому дослідження науковці спробували відповісти на важливі питання.

Вони перевірили, як пов'язане пасивне куріння марихуани з проблемами, які найчастіше зустрічаються у дітей, батьки яких курять тютюн. Науковці оцінили, як часто діти потрапляють до лікарні, хворіють на астму, отитом і гострими респіраторними вірусними інфекціями (ГРВІ).

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Як відбувалося дослідження

Вони провели опитування серед 1500 батьків та опікунів дітей молодше 12 років у штаті Колорадо, в якому дозволене як медичне, так і рекреаційне вживання марихуани. Регулярно курили тільки марихуану або вживали її за допомогою електронних сигарет 5,2% опитаних, марихуану та тютюнові вироби – 14,3%, тільки тютюн - 5,4%.

Вплив пасивного куріння марихуани на дітей

діти батьків, які регулярно вживають марихуану, протягом останнього року перенесли в середньому 1,31 ГРВІ;

у групі некурців діти за 12 місяців хворіли на ГРВІ в середньому 1,1 раза;

черед дітей батьків, які курять тільки тютюн показники були приблизно такими ж, як у некурців.

Але діти курців мали частіше інші проблеми зі здоров'ям. Протягом року вони частіше відвідували приймальні відділення лікарень, страждали від бронхіальної астми та гострого отиту.

За словами науковців, батьки та опікуни мають бути поінформовані про вплив пасивного куріння марихуани на здоров'я дітей.