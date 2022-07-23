Вплив пандемії на дітей

Після початку пандемії у багатьох країнах було вжито заходів щодо стримування поширення SARS-CoV-2. Передбачалося, що діти та підлітки активно поширюють вірус, хоча самі хворіють легше, ніж дорослі. Тому ввели регулярні тестування і навіть закривали школи та дитячі садки.

Читайте також: Знайшли ще один негативний вплив пандемії на здоров'я дітей

При цьому соціальна ізоляція впливає на психічне здоров'я підростаючого покоління, підвищуючи ризик депресії та тривоги. Тобто існує гостра потреба у високоефективних та найменш обмежувальних заходів безпеки, щоб збалансувати стримування пандемії COVID-19 та психічне здоров'я та освіту дітей.

Діти хворіють на коронавірус легше

У новому дослідженні вчені оцінили швидкість передачі вірусу у сім'ях. До участі в ньому було запрошено 300 родин, які мали хоча б один задокументований випадок COVID-19. У всіх членів цих сімей були зібрані зразки крові та отримані дані про демографію, тестування на COVID-19, історію попередньої інфекції, заходи, вжиті під час карантину, та поточний стан здоров'я.

За результатами дослідження, понад 61% членів хворіли на коронавірус, що вище за попередні оцінки на січень 2021 року. Проте рівень захворюваності був однаковим серед дітей та дорослих. Більшість інфекцій SARS-CoV-2 були занесені в сім'ї дорослими, а не дітьми чи підлітками, враховуючи, що лише 16,3% випадків були у людей віком < 18 років.

Таким чином, дослідження показало, що молодші люди (< 18 років) легше переносять хворобу і менш сприйнятливі до інфекції, з нижчими шансами передачі інфекції членам сім'ї. Автори припустили, що боротьба з пандемією має бути зосереджена більше на дорослих, ніж підлітків і дітей.