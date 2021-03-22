Як діти підвищують ризики коронавірусу у дорослих

Дослідження показало, наскільки високі різні ризики, пов'язані з COVID-19, для дорослих людей молодше і старше 65 років, які проживають з дітьми. Виявилось, що це залежить від віку дітей і дорослих.

Як відбувалося дослідження

Вчені проаналізували дані про 12 мільйонів дорослих людей, які зверталися за первинною медичною допомогою в Англії. Склад сім'ї кожного з них був відомий. У дослідженні автори врахували додаткові фактори ризику госпіталізації з приводу COVID-19: вік, стать, масу тіла, супутні хвороби.

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Під час першої хвилі COVID-19 (з 1 лютого по 31 серпня 2020 року) у людей, які проживали з дітьми, не було виявлено підвищеного ризику госпіталізації й лікування у відділенні інтенсивної терапії через коронавірусну інфекцію, а також смерті від неї. Вчені розрахували, що захворюваність в цей період склала в середньому 810 випадків, а госпіталізація – 160 на 10000 осіб в рік.

Як діти впливають на ризик захворювання на коронавірус

Дані другої хвилі (з 1 вересня по 19 грудня 2020 року) трохи відрізнялися: ризики, пов'язані з COVID-19, були трохи збільшені у дорослих, які жили з дітьми. Однак абсолютне збільшення виявилося невеликим:

серед тих, хто проживає з дітьми у віці 0 – 11 років, кількість випадків COVID-19 збільшилася на 40-60 випадків на 10000 осіб;

у тих, хто проживає з дітьми у віці 12 – 18 років – на 160 – 190 випадків на 10000 осіб.

Госпіталізація під час другої хвилі збільшилася серед дорослих:

які живуть з дітьми 0 – 11 років – на 1 – 5 на 10000 осіб в рік;

які живуть з дітьми 12 – 19 років – на 2 – 5 на 10000 осіб в рік.

Під час обох хвиль не було зафіксовано збільшення ризику смерті від COVID-19. Більш того, під час першої хвилі, люди, які жили з дітьми 0-11 років, вмирали рідше.

У людей старше 65 років, які жили з дітьми будь-якого віку, під час другої хвилі вчені виявили підвищений ризик інфікування SARS-CoV-2, лікування у відділенні інтенсивної терапії (на 86%) і смерті від COVID-19 (на 44%).

Чому діти впливають на ризик захворювання

Вчені припускають, що збільшення ризиків, пов'язаних з COVID-19, під час другої хвилі було пов'язано з тим, що в цей час школи залишалися відкритими. Це могло збільшити ймовірність інфікування дітей. Однак вчені не виключають, що були й інші причини, які дослідження не помітило.