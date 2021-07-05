Як відбувалося дослідження

Дослідники провели опитування 7 178 чоловіків і жінок, які перебували у шлюбі в середньому 14 років, більшості респондентів було близько 40 років. Учасники заповнювали анкети, в яких їм пропонувалося оцінити задоволеність шлюбом і різні фактори, які впливають на це.

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Наприклад, вони відповідали на питання: "Чи подобається вам проводити час зі своїм чоловіком / дружиною?". Добровольці також надали інформацію про свій рівень освіти, доходи та відносини з релігією.

Щастя шлюбі та діти

Головний висновок, який зробили дослідники, вивчивши результати – кількість дітей безпосередньо впливає на задоволеність шлюбом, причому тільки у жінок. Учасниці опитування зізнавалися, що з появою нових дітей в сім'ї у них з'являлося більше невдоволення своїм партнером. Великим відкриттям було те, що на це ніяк не впливає рівень доходу в родині та тривалість шлюбу.

Чому діти роблять жінок нещасними

На думку вчених, це пов'язано з тим, що на жінок лягає більше відповідальності по догляду за дітьми, і з появою ще однієї дитини у матерів помітно додається турбот і переживань. Водночас більшість чоловіків займаються забезпеченням своєї сім'ї поза домом, тому нерідко їхні дружини дуже незадоволені тим, що вони отримують мало підтримки й допомоги з дітьми.

Найвищий рівень незадоволеності своїм шлюбом виявився у жінок з вищою освітою, що може бути пов'язано з необхідністю поєднувати більше соціальних ролей – виховувати дітей і будувати кар'єру. Крім того, освічені жінки болісно сприймають обмеження особистої свободи, пов'язані з народженням дитини.

Примітно, що рідше всіх з цією проблемою невдоволення свого шлюбу через народження нових дітей стикаються релігійні сім'ї в різних країнах. Автори дослідження вважають, що це може бути пов'язано з тим, що релігійні організації та громади зазвичай досить згуртовані та всіляко підтримують своїх учасників і заохочують традиційні моделі сімейного життя.