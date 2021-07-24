Викликає сильні опіки: як діяти при контакті з борщівником

Борщівник – доволі приваблива рослина, яка за своєю формою нагадує гігантський кріп. Однак, при найменшою контакті вона може спричини серйозні опіки і навіть призвести до непоправних наслідків.

У період інтенсивного цвітіння борщівника, пропонуємо згадати, чим небезпечна ця рослина, а також, як діяти, якщо на тіло потрапив її сік чи пилок.

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Звідки взявся борщівник

Як пише ВВС, в Європі ростуть 3 види цих рослин: борщівник Мантегацца (Heracleum mantegazzianum), борщівник Сосновського (H. sosnowskyi) та борщівник перський (H. persicum). В Україні найбільше проблем викликає борщівник Сосновського. До нас рослина потрапила на початку 50-х років як кормова культура з Кавказу.

Борщівником планували годувати худобу. Однак, корови не оцінили таку їжу. Ба більше, їхнє молоко і м’ясо ставало гірким та мало неприємний запах, а на слизовій оболонці тварин почали фіксувати сліди опіків. Крім того, надмірне вживання борщівника зменшувало приплід, тому експеримент вирішили припинити. Але було вже занадто пізно, бо рослина поширилася за межі експериментальних ділянок.



Борщівник потрапив на територію України з Кавказу / Фото Вікіпедія

Зараз борщівник росте майже на всій території України, але найбільше він поширений у Львівській, Волинській, Закарпатській областях та на Прикарпатті. Рослина полюбляє добре освітлені вологі ґрунти, тому часто її можна побачити на лугах, вздовж берегів річок, а також біля доріг та лісосмуг.

Чим небезпечний борщівник

Борщівник містить фуранокумарини – речовини, які знижують здатність шкіри захищатися від ультрафіолетових променів. Тому коли сік рослини потрапляє на шкіру, з’являються сильні опіки, особливо якщо уражена ділянка потрапляє під дію сонячних променів. Чутливість шкіри до сонця може залишатися впродовж кількох років.

Наднебезпечний борщівник і для очей. При контакті зі слизовою оболонкою він може навіть спровокувати сліпоту.

Отруйним у рослини є не лише листки та стебла, але і пилок, який здатний проникати крізь одяг. Його вдихання може призвести до розпухання гортані та задишки.



Борщівник викликає сильні опіки / Фото HARROGATE FLOWER SHOW

Симптоми опіків

При контакті з борщівником спершу можна нічого і не відчути. Але через 2 – 3 години на місці дотику з’являється легке почервоніння та припухлість . Інколи перші симптоми з’являються навіть через кілька днів.

. Інколи перші симптоми з’являються навіть через кілька днів. Шкіра червоніє, під нею з'являється велике скупчення рідини, утворюються пухирці . Через тиждень на уражених ділянках з'являється гіперпігментація, яка зберігається кілька місяців.

. Через тиждень на уражених ділянках з'являється гіперпігментація, яка зберігається кілька місяців. Якщо всередину пухирців потрапляє інфекція, то вони перетворюються на гнійники , які довго не загоюються.

, які довго не загоюються. Крім того, головними ознаками отруєння борщівником є головний біль, запаморочення, нудота, блювання та підвищення температури.

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Як діяти при ураженні борщівником

Якщо сік чи пилок рослини потрапив на тіло потрібно:

ретельно промити уражені місця водою з милом;

обробити слабким розчином марганцівки, або прикласти розчин фурациліну;

змастити уражені ділянки засобом від опіків;

захистити їх від сонячних променів щонайменше на 2 доби.

повідомити лікаря.

Однак, при потраплянні отруйних речовин в очі чи рот, потрібно негайно звернутися за медичною допомогою!