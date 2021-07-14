Як діє Віагра

При збудженні м'язи статевого члена розслабляються, щоб дати наповнитися кров'ю. Віагра допомагає в цьому: вона підвищує рівень оксиду азоту – природної хімічної речовини, яку виробляє організм. Оксид азоту розслабляє гладкі м'язи стінок судин. Внаслідок цього посилюється кровотік і досягається стійка ерекція.

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Побічні ефекти Віагри

Найчастіші побічні ефекти Віагри зазвичай легкі та короткотривалі. Як правило, вони не тривають довше п'яти годин. В середньому вони трапляються в однієї людини зі ста. Це можуть бути:

почервоніння обличчя і відчуття жару;

головний біль або запаморочення;

порушення травлення, нудота або печія;

проблеми із зором: помутніння або синій відтінок в очах, світлочутливість;

закладеність носа або нежить;

біль у спині.

У рідкісних випадках можуть виникнути більш серйозні побічні ефекти, а саме:

втрата слуху або зору. У 2007 році з'явилося повідомлення про те, що 44-річний чоловік оглух на обидва вуха після півмісяця вживання Віагри в дозуванні 50 мг;

після прийому Віагри може розвинутися ішемічна оптична нейропатія – раптова і постійна втрата зору через припинення кровотоку до зорового нерва. Найчастіше таке трапляється у чоловіків з високим тиском, серцевими захворюваннями або цукровим діабетом. Прямий зв'язок вчені поки не довели, але перед прийомом препарату краще проконсультуватися з офтальмологом;

пріапізм – рідкісний стан, коли ерекція не проходить довше чотирьох годин. Це може викликати сильний біль і пошкодити статевий член, тому краще без зволікання звернутися до лікаря.

Кому не можна пити Віагру

Віагру можна приймати не всім чоловікам, тому її виписують за рецептом. Ліки взаємодіють з іншими препаратами, і деякі комбінації можуть бути небезпечними. Наприклад, Віагру категорично не можна пити чоловікам, які приймають препарати від стенокардії: нітрогліцерин, ізосорбід мононітрат і ізосорбіду динітрат – через важке, можливо, навіть смертельного зниження тиску. Поєднання Віагри з алкоголем теж може знизити тиск.

Віагру небезпечно пити чоловікам з дуже низьким тиском, з неконтрольованим високим тиском, з будь-якими проблемами з серцем, з важким захворюванням печінки та з хворобою нирок, коли потрібен діаліз.