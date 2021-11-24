Як доброякісна пухлина стає раком: визначили ключовий чинник

Вчені з Бельгії виявили нову мішень, яка може стати універсальним засобом для лікування раку. Експерименти показали, якщо її заблокувати, це зупинить перехід у раковий стан, а також призведе до регресії пухлини.

Зараз вчені погано знають механізми, не пов'язані з генетикою, які сприяють переходу доброякісної пухлини до злоякісної. У новій роботі дослідники розкрили властивості рецептора NR2F2 як ключовий фактор злоякісності.

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Як пухлина стає раком

Виявилося, що NR2F2 сприяє розростанню пухлинних клітин, їхніх інвазивних функцій. Одночасно й пригнічує імунну функцію клітин в пухлини.

Експерименти показали, що пригнічення NR2F2 блокує перехід доброякісної пухлини в рак.

Одним із найважливіших результатів нашої роботи стало розуміння того, що інактивація NR2F2 призводить до диференціювання пухлини (процес придбання клітиною певного типу, що відрізняється від початкової – 24 канал). І тим самим призводить до її регресії,

– прокоментував співавтор Сердрик Бланпейн.

Є надія на можливість контролювати рак

Розробка речовин, що сповільнюють чи зупиняють перебіг біохімічних процесів (інгібіторів) NR2F2 може стати інструментом для контролю раку. А також допоможе створити перспективну стратегію лікування.

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Зараз вчені вже працюють над створенням перших експериментальних препаратів для цієї мішені, розраховуючи підтвердити їхній потенціал для лікування людини.