Всесвітня організація охорони здоров‘я оновила рекомендації по догляду за пацієнтами з COVID-19. У відомстві рекомендують використовувати пульсоксиметри та антикоагулянти.

Джерело: Голос Америки Нові рекомендації по догляду за хворими на коронавірус під час брифінгу озвучила речниця ВООЗ Маргарет Гарріс. До теми У ВООЗ виключили ймовірність здолання COVID-19: людство змогло перемогти лише одну хворобу Як доглядати за пацієнтами з COVID-19: Люди з підтвердженим коронавірусом або з підозрою на наявність захворювання повинні мати доступ до довгострокового нагляду. Особливо це важливо, якщо у хворого дуже довго не минають або ж змінюються симптоми.

Хворим на коронавірус, які лікуються вдома, бажано мати пульсоксиметр. Якщо він зафіксує рівень кисню, нижчий від норми, необхідно одразу звернутись до лікарні.

В умовах стаціонарного лікування ВООЗ рекомендує використовувати антикоагулянти крові, аби запобігти появі згустків у кров‘яних судинах. Аби уникнути небажаних наслідків, варто використовувати менші дози.

Пацієнтів, які підключені до кисню, рекомендують розміщувати на животі – це полегшить його надходження.