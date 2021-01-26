Як доглядати за хворими на коронавірус: ВООЗ оновила рекомендації

26 січня 2021 , 19:51
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Всесвітня організація охорони здоров‘я оновила рекомендації по догляду за пацієнтами з COVID-19. У відомстві рекомендують використовувати пульсоксиметри та антикоагулянти.

Джерело: Голос Америки

Нові рекомендації по догляду за хворими на коронавірус під час брифінгу озвучила речниця ВООЗ Маргарет Гарріс.

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Як доглядати за пацієнтами з COVID-19:

  • Люди з підтвердженим коронавірусом або з підозрою на наявність захворювання повинні мати доступ до довгострокового нагляду. Особливо це важливо, якщо у хворого дуже довго не минають або ж змінюються симптоми.
  • Хворим на коронавірус, які лікуються вдома, бажано мати пульсоксиметр. Якщо він зафіксує рівень кисню, нижчий від норми, необхідно одразу звернутись до лікарні.
  • В умовах стаціонарного лікування ВООЗ рекомендує використовувати антикоагулянти крові, аби запобігти появі згустків у кров‘яних судинах. Аби уникнути небажаних наслідків, варто використовувати менші дози.
  • Пацієнтів, які підключені до кисню, рекомендують розміщувати на животі – це полегшить його надходження.