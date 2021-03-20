Людина, прикута до ліжка, потребує постійної уваги. І підтримка їй необхідна як фізична, так і – не меншою мірою – моральна.

Ми простими словами розкажемо, як дбати про лежачого хворого. Знання цих основ значно полегшить вам догляд за близькою людиною.

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Гігієна

Прикутим до ліжка людям потрібна допомога під час прийняття душу й розчісування волосся. Щоденні гігієнічні процедури мінімізують розвиток шкірних захворювань та ризик зараження паразитами. Також важливо хворому стригти нігті, аби він випадково себе не подряпав, і чистити зуби, щоб запобігти їх руйнуванню.

Гарне харчування

Порадьтеся з терапевтом чи дієтологом, щоб пересвідчитися, що у вашого підопічного збалансований раціон. Записуйте, що хворий їв – на випадок, якщо після вживання певних продуктів його самопочуття погіршиться.

Не менш важливо враховувати фізіологічні особливості та харчові звички людини. Дехто їсть потроху впродовж усього дня, а хтось – лише тричі на день, але чималими порціями. Тримайте поряд із ліжком хворого несолодкі напої, щоб вони були доступні йому в будь-який час. Якщо людина не може пити самостійно, подбайте про трубочку.



Враховуйте харчові звички людини / Фото iStock

Розваги та комфорт

Догляд за прикутими до ліжка хворими – це не лише купання та годування. Вам слід подбати й про психологічний комфорт свого підопічного. У його кімнаті має бути телевізор із пультом дистанційного керування, а ще книжки та журнали поблизу ліжка – для легкого доступу. Регулярно провітрюйте кімнату й міняйте постільну білизну.

Профілактика пролежнів

Через довге сидіння чи лежання в одному положенні утворюються пролежні. Щоб їх уникнути, хворому необхідно змінювати положення тіла що дві години. Інакше до виразки може потрапити інфекція, а це означає розвиток ускладнень, які й без того ослаблена людина може не пережити.

Як легко запобігти пролежням:

Якщо прикутий до ліжка хворий може рухатися самостійно, пропонуйте йому час від часу сідати чи навіть виконувати неважкі вправи.

Уточніть заздалегідь у лікаря, як найкраще змінювати положення хворого, щоб уникнути ризику тілесних ушкоджень.

Його шкіра має завжди бути чистою та сухою.

Помістіть подушки між частинами тіла, що часто торкаються одна одної, наприклад між колінами та щиколотками.

Перевіряйте місця, де найчастіше з’являються пролежні: щиколотки, п’яти, стегна, куприк.



Місця, де найчастіше утворюються пролежні / Фото Вікісховище

Зміна підгузків

Міняти підгузки – дуже важливий етап догляду за прикутими до ліжка людьми. Робіть це в одноразових медичних рукавичках. Окрім того, заздалегідь підготуйте пластиковий пакет, попередньо змочений водою рушник або вологі серветки, крем від попрілостей та, звісно, чистий підгузок.

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Як підтримувати хворого

Людині вкрай важливо жити, а не існувати. Тож допоможіть їй вести, наскільки це можливо, повноцінне життя. Не треба грати роль служки – спілкуйтеся зі своїм підопічним, грайте разом в ігри, переглядайте фільми та серіали, розмовляйте про речі, що не стосуються хвороби. Якщо в будинку є ліфт або ж ви живете на першому поверсі – чудово! Давайте хворому якнайчастіше дихати свіжим повітрям, беріть його із собою на прогулянки. Якщо такої змоги немає – хоча б іноді даруйте йому такі дні. Покличте близьких чи сусідів, щоб вони допомогли вам знести візок та хворого. Літнім людям достатньо просто посидіти коло будинку, щоб відчути себе щасливими.



Якщо ви відчуваєте емоційне вигорання при догляді за хворим, не бійтеся просити про допомогу / Фото iStock

Будьмо чесні: доглядати за лежачими хворими – важко. Тож ви відчуватимете й утому, і роздратування. Але ніколи, чуєте, ніколи не зривайтеся на хворій людині! Адже вона ненавмисне завдає вам клопоту. Їй і так ніяково та гірко. Вона б із радістю сама прийняла душ, сходила до туалету, приготувала собі сніданок.

Якщо ви не зможете повноцінно доглядати за хворим самостійно, доведеться звернутися по допомогу до фахівця. Так, це буде недешево, але комфорт рідної людини – дорожчий.