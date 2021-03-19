Як доглядати за подразненою шкірою: переваги Seni Care
Наша шкіра завжди потребує догляду. Та особливо правильний догляд за шкірою є актуальним для тих, хто користується урологічними засобами. Адже через постійний контакт із сечею деякі її ділянки стають сухими та подразненими.
Джерело:24 канал
Крім того, літні люди, особливо ті, хто змушений дотримуватися постільного режиму, мають знижену стійкість до інфекцій. Тож у їхньому випадку дуже важливо також мінімізувати ризик зараження сечових шляхів.
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Комплексний догляд за шкірою передбачає 3 етапи:
- Очищення від забруднень.
- Підтримання регенеративної функції за допомогою спеціальних косметичних засобів.
- Зволоження захисними кремами із живильними та пом’якшувальними властивостями.
Надійний догляд за шкірою людей, які потерпають від інконтиненції (нетримання сечі), забезпечують косметичні засоби Seni Care. Їх активні компоненти ніжно й водночас ефективно захищають гідроліпідний шар шкіри.
Переваги Seni Care
Лінія догляду Seni Care містить натуральні компоненти, тому підходить навіть для дуже чутливої шкіри. Засоби Seni Care не мають у своєму складі мила, що при рівні рН ≈ 8 неминуче подразнює та сушить її.
Натомість у засобів Seni Care оптимальний рівень pH = 5,5, тож вони підтримують захисні функції шкіри й роблять її менш чутливою до подразнень.
Як доглядати за шкірою при нетриманні сечі / Фото iStock
Активні компоненти косметичних засобів Seni Care, а саме вітамін Е, олія виноградних кісточок та Д-пантенол, справляють на шкіру живильний та заспокійливий ефект.
Косметичні засоби Seni Care легко наносяться й, завдяки особливій формулі, швидко вбираються. Нейтралізацію запаху сечі забезпечує спеціальний компонент – Sinodor.
Як обрати потрібний засіб Seni Care
Cеред засобів Seni Care є такі, що не потребують змивання. (Що дуже актуально для важких, малорухомих хворих.) Наприклад, миючий крем для тіла 3 в 1 дбайливо очищує шкіру, схильну до подразнень, а також заспокоює та живить її. А вологі серветки Sensitive було спеціально створено для очищення особливо чутливої шкіри, схильної до алергічних реакцій.
Якщо шкіра схильна до утворення пролежнів, їй будуть корисні процедури, наприклад, масаж, а також засоби, що поліпшують регенерацію епідермісу та мікроциркуляцію крові. Для таких процедур у лінійці Seni Care є бальзам та емульсія: вони зволожують, живлять шкіру й роблять її менш чутливою до подразнень.
Крем Seni Care з аргініном ефективно запобігає утворенню попрілостей та пролежнів, усуває відчуття сухості, печіння та свербіння, а також зменшує почервоніння. А крем з окисом цинку має антибактеріальний ефект, прискорює загоєння й захищає шкіру від пошкоджень.
Дотримання простих правил гігієни попереджає цілу низку ускладнень у зв’язку з нетриманням сечі та й загалом є запорукою впевненості та комфорту. Відчуття свіжості й чистоти значно покращує психологічний стан людей з інконтиненцією та якість усього їхнього життя, незважаючи на цю делікатну проблему
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