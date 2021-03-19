Наша шкіра завжди потребує догляду. Та особливо правильний догляд за шкірою є актуальним для тих, хто користується урологічними засобами. Адже через постійний контакт із сечею деякі її ділянки стають сухими та подразненими.

Крім того, літні люди, особливо ті, хто змушений дотримуватися постільного режиму, мають знижену стійкість до інфекцій. Тож у їхньому випадку дуже важливо також мінімізувати ризик зараження сечових шляхів.

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Комплексний догляд за шкірою передбачає 3 етапи:

Очищення від забруднень.

Підтримання регенеративної функції за допомогою спеціальних косметичних засобів.

Зволоження захисними кремами із живильними та пом’якшувальними властивостями.

Надійний догляд за шкірою людей, які потерпають від інконтиненції (нетримання сечі), забезпечують косметичні засоби Seni Care. Їх активні компоненти ніжно й водночас ефективно захищають гідроліпідний шар шкіри.

Переваги Seni Care

Лінія догляду Seni Care містить натуральні компоненти, тому підходить навіть для дуже чутливої ​​шкіри. Засоби Seni Care не мають у своєму складі мила, що при рівні рН ≈ 8 неминуче подразнює та сушить її.

Натомість у засобів Seni Care оптимальний рівень pH = 5,5, тож вони підтримують захисні функції шкіри й роблять її менш чутливою до подразнень.



Як доглядати за шкірою при нетриманні сечі / Фото iStock

Активні компоненти косметичних засобів Seni Care, а саме вітамін Е, олія виноградних кісточок та Д-пантенол, справляють на шкіру живильний та заспокійливий ефект.

Косметичні засоби Seni Care легко наносяться й, завдяки особливій формулі, швидко вбираються. Нейтралізацію запаху сечі забезпечує спеціальний компонент – Sinodor.

Як обрати потрібний засіб Seni Care

Cеред засобів Seni Care є такі, що не потребують змивання. (Що дуже актуально для важких, малорухомих хворих.) Наприклад, миючий крем для тіла 3 в 1 дбайливо очищує шкіру, схильну до подразнень, а також заспокоює та живить її. А вологі серветки Sensitive було спеціально створено для очищення особливо чутливої ​​шкіри, схильної до алергічних реакцій.

Якщо шкіра схильна до утворення пролежнів, їй будуть корисні процедури, наприклад, масаж, а також засоби, що поліпшують регенерацію епідермісу та мікроциркуляцію крові. Для таких процедур у лінійці Seni Care є бальзам та емульсія: вони зволожують, живлять шкіру й роблять її менш чутливою до подразнень.

Крем Seni Care з аргініном ефективно запобігає утворенню попрілостей та пролежнів, усуває відчуття сухості, печіння та свербіння, а також зменшує почервоніння. А крем з окисом цинку має антибактеріальний ефект, прискорює загоєння й захищає шкіру від пошкоджень.

Дотримання простих правил гігієни попереджає цілу низку ускладнень у зв’язку з нетриманням сечі та й загалом є запорукою впевненості та комфорту. Відчуття свіжості й чистоти значно покращує психологічний стан людей з інконтиненцією та якість усього їхнього життя, незважаючи на цю делікатну проблему