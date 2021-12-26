Взимку температура повітря та рівень вологості різко падають. Тож у людини можуть виникнути ознаки та симптоми сухої шкіри (ксерозу).

Це проблема, з якою може зіштовхнутися кожен. Але якщо за сухою шкірою не доглядати, це може призвести до появи шкірних захворювань.

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Симптоми ксерозу:

відчуття, наче шкіра натягнена, особливо після душу, купання чи плавання;

шкіра груба на дотик;

свербіж;

лущення шкіри;

з’являються тріщини, що можуть кровоточити;

почервоніння.

Чому важливо доглядати за сухою шкірою

У Центрі громадського здоров'я пояснили, що якщо за сухою шкірою не доглядати, це може призвести до атопічного дерматиту (екземи) або інфекцій. Все тому, що коли суха шкіра тріскається, то бактерії можуть проникати в рану та спричиняти запалення.

Як доглядати за шкірою взимку

Прикривайте відкриті ділянки тіла в холодну та вітряну погоду. Одягайте шапку, шарф і рукавички.

Коли миєте посуд і використовуєте жорсткі мийні засоби, одягайте гумові рукавички.

Користуйтеся зволожувальним кремом. Порадьтеся із лікарем про те, який крем вам підходить, особливо, якщо маєте додаткові ускладнення або шкірні захворювання.

Використовуйте гелі для душу зі зволожувальними компонентами.

Користуйтеся зволожувачем повітря для приміщення.

Мийтеся не гарячою водою, а теплою.

Промокніть шкіру рушником після душу, але не тріть.

Більшість випадків сухості шкіри можуть бути скориговані домашнім доглядом,

– йдеться в повідомленні Центру.

Коли варто звернутися до лікаря

Обов'язково зверніться до лікаря, якщо стан вашої шкіри не покращується навіть при догляді. Зокрема коли сухість шкіри спричиняє почервоніння, симптоми заважають спати, у вас є відкриті виразки або інфекції через подряпини, або ж якщо великі ділянки шкіри відшаровуються чи лущаться.