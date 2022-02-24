Як допомогти дитині у тривожній ситуації
У МОЗ дали поради, як заспокоїти дітей під час війни. Передусім пам'ятайте, що діти дуже чітко відчувають тривогу, паніку та страх своїх батьків.
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Щоб мінімізувати негативний вплив на психіку дітей, дотримуйтеся таких рекомендацій:
- Говоріть із дитиною про те, що вона відчуває/переживає, обговорюйте емоції. Поясніть, що страх перед невідомим – це нормально.
- Будьте поруч. Так дитина відчуватиме вашу підтримку. Якщо вас охоплює паніка, згадайте що поруч – дитина, яка просто не розуміє, що відбувається.
- Обговоріть разом можливий план дій. Роз'ясніть як діяти в тій чи іншій ситуації, складіть план. Поясніть, що необхідно дотримуватися рекомендацій батьків.
- Зробіть щось разом. Спробуйте почитати книги з дитиною, разом приготувати їжу. Саме в спільній діяльності дитина відчуватиме вашу підтримку.
- Контролюйте себе. Основна допомога дитині – це ваш самоконтроль. Коли ви здатні критично мислити, оцінювати ситуацію та опанувати панічні настрої.
Паніка лише погіршує ситуацію, ви не зможете приймати правильні рішення, які потенційно можуть коштувати вам життя. Як зберігати спокій, читайте тут.
Вправа "54321" – щоб заспокоїтись
- Перерахуй 5 червоних предметів у кімнаті.
- Доторкнись до 4 речей на вибір.
- Спробуй почути 3 звуки навколо;
- Понюхай 2 запахи;
- Відчуй на смак щось одне.
- Це допомагає повернутися в реальність.
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