Як допомогти дитині у тривожній ситуації: рекомендації МОЗ
Джерело:МОЗ
Від звуків вибухів сьогодні разом з дорослими прокинулись і маленькі діти. Вони ставлять питання про те, що відбувається довкола. Зараз особливо важливо подбати про психологічне благополуччя найменших українців.
Як допомогти дитині у тривожній ситуації
У МОЗ дали поради, як заспокоїти дітей під час війни. Передусім пам'ятайте, що діти дуже чітко відчувають тривогу, паніку та страх своїх батьків.
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Щоб мінімізувати негативний вплив на психіку дітей, дотримуйтеся таких рекомендацій:
- Говоріть із дитиною про те, що вона відчуває/переживає, обговорюйте емоції. Поясніть, що страх перед невідомим – це нормально.
- Будьте поруч. Так дитина відчуватиме вашу підтримку. Якщо вас охоплює паніка, згадайте що поруч – дитина, яка просто не розуміє, що відбувається.
- Обговоріть разом можливий план дій. Роз'ясніть як діяти в тій чи іншій ситуації, складіть план. Поясніть, що необхідно дотримуватися рекомендацій батьків.
- Зробіть щось разом. Спробуйте почитати книги з дитиною, разом приготувати їжу. Саме в спільній діяльності дитина відчуватиме вашу підтримку.
- Контролюйте себе. Основна допомога дитині – це ваш самоконтроль. Коли ви здатні критично мислити, оцінювати ситуацію та опанувати панічні настрої.
Важливо зібрати дитині "тривожну валізку"! Покладіть всередину інформацію зі своїми контактними даними, а також занотовану медичну інформацію: про групу крові, можливі алергічні реакції та медичні стани дитини. Підпишіть одяг, в якому буде малюк.
Паніка лише погіршує ситуацію, ви не зможете приймати правильні рішення, які потенційно можуть коштувати вам життя. Як зберігати спокій, читайте тут.
Вправа "54321" – щоб заспокоїтись
- Перерахуй 5 червоних предметів у кімнаті.
- Доторкнись до 4 речей на вибір.
- Спробуй почути 3 звуки навколо;
- Понюхай 2 запахи;
- Відчуй на смак щось одне.
- Це допомагає повернутися в реальність.
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