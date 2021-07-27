Деменція – це синдром, який в основному проявляється у літніх людей, але не у всіх. У світі живуть п'ятдесят мільйонів осіб з деменцією, а щороку їх стає на десять мільйонів більше.

Під час деменції у людини погіршується здатність мислити. Люди втрачають пам'ять, забувають слова, не можуть орієнтуватися в просторі, міркувати, розуміти оточуючих.

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У деменції є різні стадії. На початковій люди можуть втратити лік часу або орієнтацію в просторі, але самостійні в усьому іншому. На пізній – вони погано впізнають людей і не можуть подбати про себе. Ось чому деменція – хвороба, яка зачіпає не одну людину, а ще і його близьких.

Як допомогти людині з деменцією

Життя людини з деменцією має бути передбачуваним і безпечним. Через проблеми з пам'яттю вони можуть забути чайник на плиті або переплутати шампунь з відбілювачем, тому зазвичай рекомендують прибирати всі джерела небезпеки.

Але не потрібно відразу ж переробляти житло: якщо різко змінити звичний спосіб життя, це може викликати стрес і погіршити стан.

Наприклад, літню людину поклали в лікарню, в цей момент родичі зазвичай намагаються розібрати квартиру, зробити ремонт, викинути старі речі. Цього робити не можна: коли літня людина повернеться додому, вона може не впізнати свою кімнату і подумати, що її привезли в інше місце. А будь-які зміни для людей з деменцією – це важко.

Тому загальне правило таке: життя людини має за можливості залишатися таким, яким було. Це означає, що речі мають лежати на звичних місцях, телевізор включатися на улюбленому каналі, а домашній кіт спати в тому ж куточку.

Деменція розвивається поступово, тому не варто відразу вибудовувати навколо людини тепличні умови – потрібно допомогти їй якомога довше залишатися незалежним у побуті. Це може сповільнити розвиток хвороби, а ще підтримає настрій людини.

Доступність допомоги

У людини з деменцією має бути можливість покликати на допомогу з будь-якого місця у квартирі. Для цього можна:

поставити в кожній кімнаті додаткові стаціонарні телефони;

домовитися, що він завжди носить із собою мобільний телефон. Для цього на всіх речах має бути велика кишеня, а якщо її немає, потрібно пришити;

повісити на пояс або на одяг брелок з кнопкою, з якого можна послати сигнал тривоги на телефон родичів.

Що потрібно змінити

Що можна зробити для людини з деменцією без її участі:

встановити поручні у ванній і туалеті, щоб можна було триматися за них;

купити кольорове сидіння на унітаз, щоб воно виділялося і людині було зручніше орієнтуватися;

поліпшити освітлення. Світло має бути рівномірним, яскравим, але не сліпити та не мерехтіти. Ночами в коридорі потрібно залишати підсвічування, щоб можна було дійти до туалету;

прибрати або закріпити килимки на підлозі, на яких можна посковзнутися;

заховати дроти, шнури та все, за що можна зачепитися;

закріпити або прибрати скляні столики, хиткі торшери та інші нестійкі меблі;

прибрати подалі побутову хімію;

поставити дверний замок, який можна відкрити зовні, навіть якщо інша людина замкнулася зсередини. Для безпеки двері мають відкриватися назовні, а не всередину квартири.

На початковій стадії деменції люди можуть залишатися самі, але в міру погіршення стану потрібно, щоб з ними завжди хтось був. Найчастіше запрошують доглядальницю-компаньйона – людину, який може доглядати, спілкуватися і розділяти інтереси.