Ступор – одна з найсильніших захисних реакцій організму. Відбувається після дуже сильних нервових потрясінь (вибух, напад, жорстоке насилля), коли людина затратила стільки енергії на виживання, що сил на контакт із навколишнім світом у неї вже немає.
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Основні ознаки ступору
- різке зниження або відсутність довільних рухів і мови;
- відсутність реакції на зовнішні подразники (шум, світло, дотики);
- завмирання у певній позі, заціпеніння, стан повної нерухомості;
- напруження окремих груп м’язів.
Як допомогти людині в ступорі
- Підійдіть до людини, повільно візьміть її за руку, попросіть піти з вами. Використовуйте фрази: "Тобі не можна залишатися тут", "Тобі потрібна допомога" тощо.
- Зігніть потерпілому пальці на обох руках і притисніть їх до основи долоні. Великі пальці повинні бути виставлені назовні.
- Людина, перебуваючи в ступорі, чує та бачить. Тому не потрібно кричати, говоріть тихо, повільно й чітко, але те, що може викликати сильні емоції.