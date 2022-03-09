Гострі стресові реакції примітивно поділяються на три типи: бий, біжи, завмри. Однією з найпотужніших захисних реакцій організму – є замри (ступор).

Ступор – одна з найсильніших захисних реакцій організму. Відбувається після дуже сильних нервових потрясінь (вибух, напад, жорстоке насилля), коли людина затратила стільки енергії на виживання, що сил на контакт із навколишнім світом у неї вже немає.

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Основні ознаки ступору

різке зниження або відсутність довільних рухів і мови;

відсутність реакції на зовнішні подразники (шум, світло, дотики);

завмирання у певній позі, заціпеніння, стан повної нерухомості;

напруження окремих груп м’язів.

Як допомогти людині в ступорі