Як допомогти людині в ступорі

9 березня 2022 , 16:00
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Джерело:

ДСНС

Гострі стресові реакції примітивно поділяються на три типи: бий, біжи, завмри. Однією з найпотужніших захисних реакцій організму – є замри (ступор).

Ступор – одна з найсильніших захисних реакцій організму. Відбувається після дуже сильних нервових потрясінь (вибух, напад, жорстоке насилля), коли людина затратила стільки енергії на виживання, що сил на контакт із навколишнім світом у неї вже немає.

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Основні ознаки ступору

  • різке зниження або відсутність довільних рухів і мови;
  • відсутність реакції на зовнішні подразники (шум, світло, дотики); 
  • завмирання у певній позі, заціпеніння, стан повної нерухомості;
  • напруження окремих груп м’язів.

Як допомогти людині в ступорі

  1. Підійдіть до людини, повільно візьміть її за руку, попросіть піти з вами. Використовуйте фрази: "Тобі не можна залишатися тут", "Тобі потрібна допомога" тощо. 
  2. Зігніть потерпілому пальці на обох руках і притисніть їх до основи долоні. Великі пальці повинні бути виставлені назовні.
  3. Людина, перебуваючи в ступорі, чує та бачить. Тому не потрібно кричати, говоріть тихо, повільно й чітко, але те, що може викликати сильні емоції. 
Автор: Олександр Бевза