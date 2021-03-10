Запій – це регулярне вживання алкоголю тривалістю кілька днів або тижнів. Чітких критеріїв немає. Зате після них ідуть проміжки часу без алкоголю.

Що таке запій

Термін "запій" існує тільки в пострадянській наркології. Вважається, що запійне вживання характерне для другої стадії алкогольної залежності, коли вживання стає важливішим за інші справ.

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До цієї стадії у людини сформований синдром скасовування алкоголю: організму стає дуже погано, коли концентрація етанолу зменшується. А спроби похмелитися на наступний день можуть призводити до чергового дня в сп'янінні. На цій стадії, щоб захмеліти, людині потрібно випити набагато більше. Якщо спочатку було досить півлітра пива, то тепер для такого ж ефекту потрібно два з половиною.

Крім фізіологічних змін, погіршується ментальний стан: людина проявляє агресію, апатією, і все частіше виникають провали в пам'яті після вживання алкоголю.

Як допомогти людині, яка увійшла в запій

У сучасній медицині алкогольна залежність сприймається як хронічне захворювання, яке потрібно довго лікувати. Людина із залежністю може не усвідомлювати, що у неї є проблеми й будуть наслідки. Тому важливо, щоб близькі не думали, що справа тільки в відсутності сили волі або бажанні.

Буває і так, що алкоголік розуміє, яка в нього проблема, але не знає як її подолати. Щоб знати, який шлях доведеться пройти для боротьби із залежністю від алкоголю, близькому можна допомогти звернутися за консультацією до лікаря-нарколога.

Допомога людині з залежністю, особливо якщо вона в запої, може бути дуже непростою. Також важливо, щоб людина, яка допомагає дбала і про себе. Наприклад, заручитися підтримкою друзів і сім'ї або звернутися до психотерапевта, якщо з'являються симптоми тривоги або депресії. Експерти радять пам'ятати, що людина сама несе відповідальність за боротьбу з розладом. Тому має бути готовою отримати допомогу з боку.

Після 6-48 годин після відмови від алкоголю у людини із залежністю розвивається синдром скасування: з'являється нудота, тремтіння, пітливість, тривога, нав'язливі думки. Навіть якщо людина вирішила, що більше вживати не буде, потреби організму в цей час можуть бути сильнішими. Щоб полегшити або запобігти синдрому скасування, можна звернутися в наркологічні центри. Краще вибирати медустанови, які мають державну ліцензію на здійснення допомоги.

Процедуру по-простому називають виведенням із запою. Вдома, в машині виїзної бригади або в стаціонарі лікарі проводять детоксикацію організму: виводять продукти розпаду алкоголю, відновлюють баланс електролітів і вітамінів.

Іноді синдром скасування прогресує до білої гарячки через кілька днів після відмови. Це стан, коли реакції людини суперечать дійсності. Наприклад, вона може чути голоси, відчувати, що за нею повзуть комахи, уявляти, що він в іншому місці.