Тож, Міністерство охорони здоров'я розробило рекомендації для батьків, як полегшити стан дитини у спекотні дні. У відомстві розповіли, як при цьому не нашкодити новонародженому.
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• Уникайте прямих сонячних променів
Якщо індекс ультрафіолету вищий за 3 варто уникати потрапляння прямих сонячних променів.
Старайтеся гуляти у затінку, обирати коляску світлих кольорів або з УФ фільтром. Звісно, під час прогулянки або поїздки в авто сонце може потрапляти на шкіру дитину.
"У таких випадках відкриті ділянки тіла накрийте легкою пелюшкою та вдягніть капелюх з широкими полями, щоб затінити обличчя, вуха та шию", – порадили у МОЗ.
• Не перегрівайте малюка
Щоб вберегти малюка від перегріву, роздягніть дитину до підгузка, а якщо є можливість, то і його зніміть. Втім, наголошують, що вдома або в тіні дитині не потрібен капелюх.
Також не накривайте дитину ковдрою. Усе це підвищує температуру тіла та спричиняє появу пітниці (подразнення шкіри, яке потребує лише гігієни).
• Купайте дитину
У спекотні дні купайте дитину частіше. Промивайте усі складочки. Обмивайте дитину прохолодною водою (приблизно +32 градуси) кілька разів на день.
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• Користуйтеся кондиціонером
У відомстві зазначили, що сприятлива температура для новонародженого – від 18 до 22 градусів тепла. Однак температуру у кімнаті знижуйте поступово.
"Якщо у вас немає кондиціонера, користуйтесь вентилятором з опцією зміни напрямку повітря", – додали медики.
Також частіше пропонуйте грудне молоко, оскільки воно на 87% складається з води. Прикладайте дитину та годуйте на вимогу, а не за графіком. Це також допоможе налаштувати лактацію.