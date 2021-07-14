Як допомогти немовляті легше пережити спеку: поради від МОЗ

Не кожен здоровий дорослий здатен витерпіти літню спеку. Однак новонародженим іще важче у гарячі літні дні.

Тож, Міністерство охорони здоров'я розробило рекомендації для батьків, як полегшити стан дитини у спекотні дні. У відомстві розповіли, як при цьому не нашкодити новонародженому.

Увага Перегрітись на сонці: як вберегтись від теплового удару – ефективні поради, симптоми

• Уникайте прямих сонячних променів

Якщо індекс ультрафіолету вищий за 3 варто уникати потрапляння прямих сонячних променів.

Перевірити УФ індекс можна у спеціальних додатках на смартфоні.

Старайтеся гуляти у затінку, обирати коляску світлих кольорів або з УФ фільтром. Звісно, під час прогулянки або поїздки в авто сонце може потрапляти на шкіру дитину.

"У таких випадках відкриті ділянки тіла накрийте легкою пелюшкою та вдягніть капелюх з широкими полями, щоб затінити обличчя, вуха та шию", – порадили у МОЗ.

• Не перегрівайте малюка

Щоб вберегти малюка від перегріву, роздягніть дитину до підгузка, а якщо є можливість, то і його зніміть. Втім, наголошують, що вдома або в тіні дитині не потрібен капелюх.

Шкіра голови у новонародженого відповідає за терморегуляцію тіла. Тому головний убір сприятиме перегріванню тіла.

Також не накривайте дитину ковдрою. Усе це підвищує температуру тіла та спричиняє появу пітниці (подразнення шкіри, яке потребує лише гігієни).

• Купайте дитину

У спекотні дні купайте дитину частіше. Промивайте усі складочки. Обмивайте дитину прохолодною водою (приблизно +32 градуси) кілька разів на день.

Читайте також "Зайчику, дихай": у Києві врятували 2-річну дівчинку, яка ледь не потонула в басейні

• Користуйтеся кондиціонером

У відомстві зазначили, що сприятлива температура для новонародженого – від 18 до 22 градусів тепла. Однак температуру у кімнаті знижуйте поступово.

"Якщо у вас немає кондиціонера, користуйтесь вентилятором з опцією зміни напрямку повітря", – додали медики.

Також частіше пропонуйте грудне молоко, оскільки воно на 87% складається з води. Прикладайте дитину та годуйте на вимогу, а не за графіком. Це також допоможе налаштувати лактацію.