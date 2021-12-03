Як досягти усвідомлених сновидінь: 3 поради нейробіолога

Хочете взяти під контроль свої сни, але не знаєте, як це зробити? Відомий нейробіолог та автор книг розповів, як бачити більш усвідомлені сни.

Деякі люди можуть контролювати свої сновидіння та добре запам’ятовувати, що їм наснилося. Та більшості треба докласти зусиль, щоб бачити усвідомлені сни.

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Про контрольовані сни розповів нейробіолог, науковий письменник та автор книг Крістіан Джарретт.

Що відомо про свідоме сновидіння? Так називається тип снів, у якому людина усвідомлює, що їй сниться, та розуміє що спить. У такому сні можна контролювати свої дії та впливати на подальший розвиток сюжету сновидіння. Також усвідомлені сни називають ясним, керованим чи творчим сновидінням.

Джарретт розповів, як стати режисером власного сну за допомогою 3 методів.

"Тестування на реальність"

Перший метод пропонує створити своєрідну звичку – перевіряти, спите ви чи ні. Наприклад, можна щипнути себе чи перевірити, проходять пальці руки крізь іншу долоню.

Це може здатися дивним, але ідея полягає в тому, що якщо ви звикнете робити це під час неспання, ви, швидше за все, спробуєте робити це під час сну. Коли ви це все ж зробите уві сні, усвідомте, що ви спите – і сон стане усвідомленим,

– сказав Джарретт.

Перевіряйте, чи ви не спите / Фото Unsplash

Техніка "Повернення до ліжка"

Другий метод під назвою WBTB передбачає те, що вам треба ставити будильник за кілька годин до вашого нормального часу прокидання. Не треба вставати так рано – дозвольте заснути собі після такого будильника.

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Нейробіолог пояснив, що свідомі сновидіння відбуваються під час швидкого сну – стадії, коли зазвичай щось може наснитися людині. Відриваючи себе від стадії глибокого сну, ви запускаєте швидкий процес, який допоможе контролювати сни.

Прокинувшись, ви дозволяєте собі знову заснути, але з поновленим наміром усвідомити сон,

– додав Джарретт.

Заводьте будильник на кілька годин раніше, щоб знову заснути / Фото Unsplash

Мантри-афірмації

Останній метод полягає в тому, що людина каже собі: "Наступного разу, коли я засну, я пам’ятатиму, що я сплю".

Джарретт радить використовувати мантру перед сном, або ж поєднувати її з WBTB рано вранці.

Налаштування себе на свідомі сновидіння / Фото Unsplash