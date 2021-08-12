У новому звіті йдеться про те, що рівень антитіл у дітей починає знижуватися через 4 місяці після початку захворювання.

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Діти швидше втрачають антитіла до коронавірусу

Вчені обстежили 1138 дітей (у віці до 18 років) в період з 18 жовтня 2020 року до 12 січня 2021 року. Результати обстеження показали, що третина дітей взагалі не мала антитіл, а у решти рівень антитіл знижувався з часом.

Дослідження показало, що діти досягають максимального рівня антитіл протягом трьох місяців після встановлення діагнозу. Згодом відбувається значне зниження антитіл – більше, ніж у дорослих. Ці дані можуть вказувати на те, що у дітей слабша довгострокова імунна відповідь,

– заявили науковці.

Вони додали, що зниження кількості антитіл не означає, що діти не захищені, але це змушує задуматися про додатковий захист від коронавірусу. Дослідження також може мати важливе значення для розуміння колективного імунітету, можливості повторення зараження і питання вакцинації дітей раннього віку.

Що відомо про коронавірус у дітей

Джерело: Nature