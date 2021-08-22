Який можливий максимум

У той час, як середню тривалість життя (кількість років, скільки людина потенційно може прожити) відносно легко розрахувати, оцінити максимальну тривалість життя (максимальний вік, якого може досягти людина) набагато складніше.

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Попередні дослідження встановлювали максимум близько в 140 років. Більш недавнє дослідження припускає, що межа тривалості життя людини наближається до 150.

Розрахунок тривалості життя

Найстаріший і найбільш широко використовуваний метод розрахунку тривалості життя базується на функції Гомперца. Суть його в тому, що рівень смертності людей від хвороб з часом зростає експоненціально.

Тобто ризики смерті, наприклад, від раку, хвороб серця і багатьох інфекцій подвоюються кожні 8 – 9 років.

Тепер же вчені за допомогою комп'ютерної моделі розрахували, що межа тривалості життя людини становить близько 150 років.

Як це вдалось встановити

Щоб проаналізувати максимально можливу тривалість життя і створити нове моделювання, вчені взяли зразки крові у більш ніж 70 тисяч учасників віком до 85 років і подивилися на короткострокові зміни в їхній кількості клітин крові.

Це цікаво! Кількість лейкоцитів може вказувати на рівень запалення (захворювання) в організмі, а обсяг червоних кров'яних тілець – на ризик серцевого захворювання чи інсульту або когнітивних порушень, як-от втрата пам'яті.

Потім вчені спростили ці дані до одного параметра, який вони назвали індикатором стану динамічних організмів.

Таке моделювання дозволяє припустити, що у всіх – незалежно від стану здоров'я або генетики – теоретично є до 150 років.

Але оцінки цього типу не передбачають, що за життя людини можуть знайти нові методи лікування поширених захворювань. Це таки суттєвий момент, адже прогрес відбувається впродовж усього життя.

Як це виглядає на практиці

Наприклад, дитина, народжена сьогодні, може розраховувати на 85-річний прогрес в медицині для збільшення тривалості життя, в той час, як 85-річна людина, що живе зараз, обмежена сучасними медичними технологіями.

Тобто ці розрахунки будуть відносно точним для літніх людей, але будуть ставати менш точними для молодших людей.

Як прожити максимально довго

Важливі передусім хороші гени.

Далі слід повноцінно харчуватися і бути фізично активним.

І, нарешті, ключову роль відіграє розвиток медичної системи та пошук нових лікувальних методик.

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