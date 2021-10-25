Нове дослідження опублікували у журналі American Journal of Physical and Rehabilitation Medicine 25 жовтня. Воно є одним з перших, що вимірює фактичні порушення та вплив постковіду на пацієнтів.
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Зокрема, ще майже рік ви можете відчувати наслідки коронавірусу, зокрема, вчені відзначають такі:
- вплив на людське пізнання;
- працездатність;
- фізичну активність;
- взаємодію.
Результати вчених
Команда дослідників провела ретроспективне обсерваційне дослідження 156 пацієнтів у період з березня 2020 року по березень 2021 року.
Пацієнти раніше хворіли на COVID-19 і ще не були вакциновані на момент дослідження.
Найчастіші наслідки коронавірусу
Найбільш поширеними симптомами були:
- втома – 82 пацієнтів;
- "затуманення" у голові – 67%;
- головний біль – 60%;
- порушення сну – 59%;
- запаморочення – 54%.
Проблеми із пам'яттю
Згодом дослідники провели більш детальну оцінку тяжкості когнітивних порушень, про які повідомили пацієнти. Вони виявили, що понад 60% людей з "тривалим ковідом" мали певний рівень когнітивних порушень (легкий, помірний або важкий), із певними однаковими симптомами, зокрема:
- зниження короткочасної пам'яті;
- мали труднощі із запам'ятовування імен;
- проблеми з прийняттям рішень та щоденним плануванням.
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Що погіршує симптоми постковідного синдрому
Далі в дослідженні відзначили чинники, які, за словами пацієнтів, погіршували симптоми "тривалого коронавірусу". Найбільшими тригерами були:
- фізичні навантаження – про це повідомили 86% пацієнтів;
- стрес 69%;
- зневоднення – 49%;
- зміни погоди – 37.
"Деякі симптоми, про які повідомлялося в цьому дослідженні вже були відомими. Однак багато інших – задокументовані вперше, і пов'язано зі змінами у повсякденному житті та якості життя", – пояснив один з авторів.
Чому виникають довготривалі симптоми після коронавірусу
Зараз немає точної інформації, чому з'являється "тривалий ковід", методи його лікування практично не розроблені. Раніше повідомляли про можливі причини:
- хронічний перебіг інфекції (тобто, вірус залишається активним в організмі).
- ускладнення COVID-19 (що залишилися після інфекції, зміни в легенях).
- наслідки реанімації при COVID-19 (постреанімаційні симптоми). Однак ця теорія не підходить для пояснення поганого самопочуття амбулаторних пацієнтів.
- запалення, яке збереглося після інфекції.