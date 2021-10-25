Як довго постковід може заважати вам спокійно жити: нове дослідження

25 жовтня 2021 , 18:47
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Джерело:

EurekAlert

Пацієнти, які страждають на так званий тривалий ковід можуть мати симптоми протягом щонайменше ще 12 місяців після первинної інфекції. Це істотно позначається на якості життя.

Нове дослідження опублікували у журналі American Journal of Physical and Rehabilitation Medicine 25 жовтня. Воно є одним з перших, що вимірює фактичні порушення та вплив постковіду на пацієнтів. 

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Зокрема, ще майже рік ви можете відчувати наслідки коронавірусу, зокрема, вчені відзначають такі:

  • вплив на людське пізнання;
  • працездатність;
  • фізичну активність;
  • взаємодію.

Результати вчених

Команда дослідників провела ретроспективне обсерваційне дослідження 156 пацієнтів у період з березня 2020 року по березень 2021 року.

Пацієнти раніше хворіли на COVID-19 і ще не були вакциновані на момент дослідження.  

Найчастіші наслідки коронавірусу

Найбільш поширеними симптомами були:

  • втома – 82 пацієнтів;
  • "затуманення" у голові – 67%;
  • головний біль – 60%;
  • порушення сну – 59%;
  • запаморочення – 54%.

Проблеми із пам'яттю

Згодом дослідники провели більш детальну оцінку тяжкості когнітивних порушень, про які повідомили пацієнти. Вони виявили, що понад 60% людей з "тривалим ковідом" мали певний рівень когнітивних порушень (легкий, помірний або важкий), із певними однаковими симптомами, зокрема:

  • зниження короткочасної пам'яті;
  • мали труднощі із запам'ятовування імен;
  • проблеми з прийняттям рішень та щоденним плануванням.

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Що погіршує симптоми постковідного синдрому

Далі в дослідженні відзначили чинники, які, за словами пацієнтів, погіршували симптоми "тривалого коронавірусу". Найбільшими тригерами були:

  • фізичні навантаження – про це повідомили 86% пацієнтів;
  • стрес 69%;
  • зневоднення – 49%;
  • зміни погоди – 37.

"Деякі симптоми, про які повідомлялося в цьому дослідженні вже були відомими. Однак багато інших – задокументовані вперше, і пов'язано зі змінами у повсякденному житті та якості життя", – пояснив один з авторів. 

Чому виникають довготривалі симптоми після коронавірусу

Зараз немає точної інформації, чому з'являється "тривалий ковід", методи його лікування практично не розроблені. Раніше повідомляли про можливі причини:

  • хронічний перебіг інфекції (тобто, вірус залишається активним в організмі).
  • ускладнення COVID-19 (що залишилися після інфекції, зміни в легенях).
  • наслідки реанімації при COVID-19 (постреанімаційні симптоми). Однак ця теорія не підходить для пояснення поганого самопочуття амбулаторних пацієнтів.
  • запалення, яке збереглося після інфекції.
Автор: Аліна Оліховська