У деяких людей ПЛР-тест показує позитивний результат ще приблизно 2 місяці після недуги, а у виняткових випадках – до 7 місяців.

Увага Коронавірус дістався до одного з останніх неінфікованих місць на планеті

Як показали спостереження, у середньому вірус залишається активним у організмі приблизно місяць.

Вчені провели експертимент

У ньому взяли участь 38 чоловіків та жінок, які перехворіли на COVID-19 у легкій формі. Починаючи з десятого дня після встановлення діагнозу, вчені регулярно оцінювали присутність коронавірусу у зразках мазків з носа.

Тим часом навіть у цій маленькій вибірці було троє людей, які показували позитивний результат тривалий час: у двох період склав понад 70 днів, а в одного учасника – 232 дні.

Увага. У першому випадку обидва пацієнти не мали хронічних захворювань, але жінка з найбільш тривалим періодом, перед COVID-19 пройшла агресивне лікування від раку.

Цим дослідженням фахівці прагнули оцінити, наскільки ефективний періоду самоізоляції, що у більшості країн світу становить 14 днів. А результати нового дослідження особливо важливі для профілактики COVID-19 серед хворих, які можуть поширювати вірус довгий час, навіть не підозрюючи про це.

Наші спостереження показують, що приблизно 8% інфікованих COVID-19 можуть передавати вірус більше двох місяців і при цьому не виявляти жодних симптомів,

– прокоментував автор роботи Марієлтон Дош Пассос Кунья.

На думку вчених, такі пацієнти продовжують активно виділяти вірус, потенційно заражаючи інших людей, тому носіння масок та соціальне дистанціювання особливо важливе для хворих.

Випадки, коли коронавірус був присутній в організмі занадто довго

Дані науковців з Сан Паулу – не єдині, що вказують на тривалу присутність вірусу в організмі.