Достеменно сказати скільки часу організм буде захищеним після вакцинації проти COVID-19 неможливо, адже дослідження ще тривають. Водночас імунолог Федір Лапій вважає, що, найімовірніше, вакцинуватися щосезонно від COVID-19 не потрібно буде.

Про це заявив голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій під час ефіру із медичною експерткою ЮНІСЕФ Катериною Булавіновою.

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Федір Лапій – імунолог “Є спостереження, що імунітет до коронавірусу триває майже 6 місяців. Тобто, є група вакцинованих і невакцинованих. І різниця між ними зростає і не можна сказати, що група вакцинованих втрачає імунітет. Але, чи потрібна буде ревакцинація для тривалішого імунітету, питання ще не має відповіді”.

На уточнювальне запитання щодо того, чи буде вакцинація від коронавірусу сезонною, він зауважив, що наразі вчені більше схиляються до думки, що це не сезонна вакцина.

Вірус не так швидко мутує, як вірус грипу. Є дискусії, всі чують про ПАР, Бразилію, Британію, Китай і т.д. Але все ж на сьогодні немає достатньо підстав говорити, що ці мутації впливають на ефективність вакцини,

– резюмував Федір Лапій.

Точно сказати, чи потрібна буде ревакцинація, тобто повторне введення вакцини, експерти зможуть уже за кілька місяців.

Що відомо про майбутню вакцинацію в Україні

Україна буде використовувати вакцини як мінімум 4 компаній: Pfizer, Sinovac, Novavac, AstraZeneca.

Перелік вакцин може бути розширений, коли інші компанії закінчать третій етап клінічних досліджень своїх вакцин.

В країні діятиме план вакцинації "Дорожня карта", який складається з 5 етапів .

. До кінця лютого планують вакцинувати 500 тисяч українців.

Чи готові українці вакцинуватися проти COVID-19 / Джерело: "Рейтинг" / Інфографіка 24 каналу