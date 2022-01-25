Омікрон стійкіший за інші штами
Дослідники з медичного інституту Кіото зауважили, що висока здатність залишатися заразним допомогла Омікрону замінити Дельту, і стати панівним варіантом.
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Зокрема, у ході дослідження вчені встановили, що на пластикових поверхнях штам Омікрон тримався довше за інші.
Середній час виживання вірусу різних штамів складає:
- вихідний штам – 56 годин;
- Альфа – 191,3 години;
- Бета – 156, 6 годин;
- Гамма – 59,3 години;
- Дельта – 114 годин;
- Омікрон – 193, 5 годин.
На зразках шкіри середній час виживання вірусу становив:
- 8,6 години – початкова версія;
- 19,6 години – Альфа;
- 19,1 години – Бета;
- 11,0 години – Гама;
- 16,8 години – Омікрон
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