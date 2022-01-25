Як довго виживає Омікрон на шкірі та пластику

Штам Омікрон може виживати довше на пластикових поверхнях і шкірі людини, ніж попередні варіанти коронавірусу.

Омікрон стійкіший за інші штами

Дослідники з медичного інституту Кіото зауважили, що висока здатність залишатися заразним допомогла Омікрону замінити Дельту, і стати панівним варіантом.

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Зокрема, у ході дослідження вчені встановили, що на пластикових поверхнях штам Омікрон тримався довше за інші.

Середній час виживання вірусу різних штамів складає:

вихідний штам – 56 годин;

Альфа – 191,3 години;

Бета – 156, 6 годин;

Гамма – 59,3 години;

Дельта – 114 годин;

Омікрон – 193, 5 годин.

На зразках шкіри середній час виживання вірусу становив:

8,6 години – початкова версія;

19,6 години – Альфа;

19,1 години – Бета;

11,0 години – Гама;

16,8 години – Омікрон

На шкірі всі варіанти були повністю знищені через 15 секунд після використання спиртових дезінфікуючих засобів.

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