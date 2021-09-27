Виявилось, що перегляд серіалів і фільмів в жанрі жахів допомагає деяким людям впоратися з тривожним розладом. А ще пережити страх і хвилювання.

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Як моторошні фільми долають страхи

Фільми жахів дають емоційну розрядку. Зіткнувшись з чимось жахливим, людина намагається втекти або сховатися, але коли небезпека минає – приходить розслаблення.

У людей з тривожним розладом ця система дає збій і деякі повсякденні справи можуть сприйматися організмом як загроза. Тож фільми жахів можуть повернути увагу людини в інше русло – викликати страх, а потім розслаблення.

Психолог Колтан Скрівнер зауважив, що шанувальники жанру жахів високо цінують так звану хворобливу цікавість – бажання вивчити страшну ситуацію. Дослідник вважає, що така цікавість і почуття тривоги мають схожі психологічні коріння, оскільки в їхній основні лежить підвищений інтерес до збору інформації про загрози, навіть якщо він пов'язаний з неприємними емоціями.

Клінічна психологиня Лана Холмс, переконана, що фільми жахів також дозволяють тренувати свою психіку. Вони можуть допомогти людині зрозуміти, що причини повсякденної тривоги такі ж нереальні, як і чудовиська на кіноекрані.