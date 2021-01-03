У "Медзакупівлях" розповіли про формування ціни на вакцину від коронавірусу для українців. Зокрема, пояснили, чому ціна для Індонезії на чверть менша.

У відкритих джерелах щодо вакцини є дві суми. Зокрема, 59,5 доларів за дві дози. Про це повідомив глава "Медичних закупівель" Арсен Жумаділов у фейсбуці.

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За словами Жумаділова, таку ціну пропонували урядові служби китайського міста для своїх жителів. Вартість дози становила 29,75 долара за одиницю. Глава підприємства зауважив, що це не може бути приводом для занепокоєння, враховуючи ту ціну, яку має Україна – 17,85 долара.

Чому ціна для Індонезії нижча, ніж для України

Проте для Індонезії ціна становитиме 13,57 долара за дозу, що майже на чверть нижче від української ціни. Однак Жумаділов наголосив, що Індонезія не тільки замовила товар, а й запропонувала майданчик, аби випробувати вакцину-кандидата.

Державна фармацевтична PT Bio Farma виступила партнером компанії Sinovac для проведення третьої фази клінічних випробувань,

– додав Жумаділов.

Таке партнерство і забезпечило гнучку ціну. Крім того, глава підприємства зауважив, що Індонезія замовила не 1,9 мільйона доз, як Україна, а 140 мільйонів. При цьому позиція перемовин азійців сильніша, ніж в українського закупівельника.

До того ж Індонезія купує речовину "in bulk". Це означає, що вторинне пакування, маркування, контроль серій виконують індонезійці.

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