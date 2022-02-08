Однак без відповідей залишаються поки що 2 важливі питання: який із різних дофамінових шляхів відповідає за це і як змінюється передача сигналів у процесі розвитку звички. Відкриття вчених із Нідерландів змогло пролити світло на нові механізми у поведінковій нейробіології.
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Як формуються звички: різні теорії
Окрім того припущення, що дофамінові сигнали припиняються, як тільки звичка повністю формується, є й інші теоретичні моделі.
Вони припускають, що в процесі формування звички сигнали перемикаються між різними регіонами смугастого тіла – області мозку, що відповідає за моторну функцію і винагороду під час навчання.
Новий нейронний механізм формування звичок
Відкриття нідерландських учених реформує поширені теоретичні моделі передачі дофамінових сигналів.
Їхнє дослідження свідчить про те, що дофамінові сигнали у смугастому тілі ніколи не припиняються і не змінюють регіони в ході формування звички.
Що показали дослідження
Дослідники простежили за сигналами дофаміну під час формування звички у щурів. Секунда за секундою вони вимірювали вироблення дофаміну одночасно у лімбічному, асоціативному та сенсорно-руховому відділі смугастого тіла.
- Виявилося, що в асоціативному смугастому тілі – регіоні, який раніше пов'язували з незвичною діяльністю – вироблення дофаміну підвищувалося на початку дій і падало після закінчення.
- У тварин без сформованої звички патерн був протилежним.
- Оптогенетична стимуляція викиду дофаміну у регіон прискорила закріплення звички.
Науковці переконані, що визначення механізмів, які стоять за розвитком звичок, – важливе для розуміння фундаментальних основ поведінки та для лікування багатьох психіатричних розладів.