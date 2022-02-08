Як формуються звички: відкрили новий нейронний механізм

Відомо, що дофамін відіграє важливу роль у формуванні звичок. Також деякі фахівці переконані, що дофамін перестає виділятись, як тільки звичка повністю сформується.

Однак без відповідей залишаються поки що 2 важливі питання: який із різних дофамінових шляхів відповідає за це і як змінюється передача сигналів у процесі розвитку звички. Відкриття вчених із Нідерландів змогло пролити світло на нові механізми у поведінковій нейробіології.

Увага Лише 3 секунди вправ на добу збільшують м'язи: результати "лінивого" експерименту

Як формуються звички: різні теорії

Окрім того припущення, що дофамінові сигнали припиняються, як тільки звичка повністю формується, є й інші теоретичні моделі.

Вони припускають, що в процесі формування звички сигнали перемикаються між різними регіонами смугастого тіла – області мозку, що відповідає за моторну функцію і винагороду під час навчання.

Новий нейронний механізм формування звичок

. Викид дофаміну в лімбічних та асоціативних регіонах смугастого тіла важливий, коли людина вчиться чогось нового. Тоді як дофамін у сенсорно-руховому регіоні проявляється пізніше, коли звичка закріплюється практикою.

Відкриття нідерландських учених реформує поширені теоретичні моделі передачі дофамінових сигналів.

Їхнє дослідження свідчить про те, що дофамінові сигнали у смугастому тілі ніколи не припиняються і не змінюють регіони в ході формування звички.

Що показали дослідження

Дослідники простежили за сигналами дофаміну під час формування звички у щурів. Секунда за секундою вони вимірювали вироблення дофаміну одночасно у лімбічному, асоціативному та сенсорно-руховому відділі смугастого тіла.

Виявилося, що в асоціативному смугастому тілі – регіоні, який раніше пов'язували з незвичною діяльністю – вироблення дофаміну підвищувалося на початку дій і падало після закінчення.

У тварин без сформованої звички патерн був протилежним.

Оптогенетична стимуляція викиду дофаміну у регіон прискорила закріплення звички.

Науковці переконані, що визначення механізмів, які стоять за розвитком звичок, – важливе для розуміння фундаментальних основ поведінки та для лікування багатьох психіатричних розладів.