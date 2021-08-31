Як горіхи можуть покращити здоров'я серця

Волоські горіхи є багатим джерелом омега-3 жирних кислот. Тож добре впливають на здоров'я серцево-судинної системи.

Щоденне вживання близько половини склянки волоських впродовж двох років незначно, але знизило рівень холестерину ліпопротеїнів низької щільності ("поганого холестерину") у здорових літніх людей. Це дослідження проводилося з травня 2012 року по травень 2016 року, і в ньому взяли участь 708 людей.

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На момент дослідження його учасники проживали в Барселоні, Іспанії, і Лома Лінді й Каліфорнії. Їхній вік становив від 63 до 79 років.

Попередні дослідження вже показували, що горіхи пов'язані з нижчими показниками серцевих захворювань та інсультів. Одна з причин полягає в тому, що вони знижують рівень холестерину ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ). Але тепер вчені виявили, що волоські горіхи покращують і якість частинок ЛПНЩ.

Маленькі щільні частинки ЛПНЩ частіше пов'язані з атеросклерозом, бляшками або жировими відкладеннями, які накопичуються в артеріях.

Результати дослідження:

Через 2 роки в учасників, які споживали волоські горіхи, рівень холестерину ЛПНЩ був нижчим в середньому на 4,3 мг/дл, а загальний рівень холестерину знизився в середньому на 8,5 мг/дл.

Щоденне споживання волоських горіхів знизило кількість загальних частинок ЛПНЩ на 4,3% і дрібних частинок ЛПНЩ на 6,1%. А ці зміни, як зазначають вчені, пов'язані з нижчим ризиком серцево-судинних захворювань.

Холестерин ліпопротеїнів проміжної щільності також знизився.

Цікаво, що зміни холестерину ЛПНЩ розрізнялися за статтю; у чоловіків рівень холестерину ЛПНЩ знизився на 7,9%, а у жінок – на 2,6%.

Так, ці зміни не можна назвати значними. Але щоденне вживання жмені волоських горіхів – простий спосіб хоч трішки зміцнити здоров'я серцево-судинної системи. Звісно, для збереження здоров'я серця та судин споживання самих горіхів недостатньо – необхідно правильно харчуватись, відмовитись від шкідливих звичок та підтримувати фізичну активність.