Як говорити з дитиною про вибухонебезпечні предмети

Міни, боєприпаси різного типу, їхніх уламки, розтяжки – можуть завдати непоправної шкоди, та навіть відібрати життя, а тому так важливо навчити дітей правил безпечної поведінки з цими вибуховими предметами.

Увага Під час ігор у пісочниці діти знайшли протипіхотну міну

Головне, що варто навчити дітей, це:

Дивитися під ноги.

Не підіймати покинуті предмети з землі.

Не наближатися до підозрілих предметів, боєприпасів, їхніх уламків, військової техніки.

Якщо побачили небезпечний предмет, дзвоніть 101.

Аби дитина краще сприйняла цю інформацію, психологи ЮНІСЕФ разом із ДСНС розробили рекомендації щодо розмов.

Прості поради, щоб розмова була комфортною та ефективною

Для розмови виберіть комфортний час та умови. Нехай увага дитини буде зосереджена на вас, краще, аби вона не була зайнята іграми та розвагами.

Чим складніша розмова чи тема, тим більш стійкою має бути ваша поза, повільнішим темп розмови,

– радять психологи.

Як говорити з дітьми про вибухонебезпечні предмети / Інфографіка ДСНС

Будьте чесними з дитиною – скажіть, що ця інформація важлива і нова для вас теж. Але ви разом маєте запам'ятати її.

Як говорити з дітьми про вибухонебезпечні предмети / Інфографіка ДСНС

Також можна розповісти дитині про відомого пса Патрона, який допомагає рятувальникам розміновувати Україну – знаходить вибухонебезпечні предмети. І відповідно, поясніть дитині, що таке вибухонебезпечні предмети.

Вибухонебезпечні – тобто небезпека вибуху.

Важливо Які міни бувають та як їх відрізняти: важлива інформація від МВС

Як говорити з дітьми про вибухонебезпечні предмети / Інфографіка ДСНС

Поясніть також, як виглядають вибухонебезпечні предмети. Роздрукуйте або покажіть на екрані, як виглядають різні міни. Можете спершу показати малюнки, а тоді реальні фото мін.