Як група крові впливає на перебіг коронавірусу

На початку пандемії вчені припустили, що генетичні фактори, зокрема група крові, можуть суттєво впливати на ймовірність зараження і перебіг SARS-Cov-2. Через рік американські вчені перевірили цю гіпотезу в великомасштабному дослідженні.

Попередні дослідження

Про зв'язок групи крові першими заявили китайські вчені в травні минулого року. Вони припустили, що група крові A (друга) може впливати на підвищену сприйнятливість до нового вірусу, в той час, як носії групи O (перша) менш схильні до зараження.

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Гіпотезу про взаємозв'язок з тяжкістю перебігу COVID-19 надалі підтвердили невеликі дослідження в Італії та Іспанії, однак данські вчені знайшли докази сприйнятливості до вірусу в залежності від групи крові, але не ймовірність ускладнень. Водночас спостереження з США не підтвердили всі ці висновки.

Нове дослідження

Вчені з Інституту серця Intermountain Medical Center провели дослідження випадок-контроль з участю 108 тисяч пацієнтів з підтвердженим COVID-19. Вони проаналізували медичні карти, в яких вказувалася група крові. Діапазон клінічних результатів у пацієнтів був широким, від легкого перебігу до потреби в штучної вентиляції легенів.

Група крові не пов'язана з важкістю коронавірусу

Після коригування даних з урахуванням різних факторів, включаючи стать, вік і резус-фактор крові, автори дослідження не виявили ніякого зв'язку між групою крові та схильністю до інфекції та тяжкістю перебігу COVID-19.

Справжні групи ризику

Водночас аналіз підтвердив уже добре відомі висновки: ймовірність ускладнень вище у чоловіків і у всіх пацієнтів старше 60 років, додатковим фактором ризику є приналежність до не білої раси та етнічних меншин.

Вчені припустили, що попередні докази зв'язку групи крові зі сприйнятливістю до коронавірусу і тяжкістю перебігу пов'язані з невеликими розмірами вибірки, крім того, багато досліджень були ретроспективними та спостережливими.