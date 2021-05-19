Процес відновлення можна пришвидшити, якщо людина буде дотримуватися раціонального харчування – вважає лікар-терапевт, генеральний секретар світової Федерації українських лікарських товариств Іван Сорока.

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Лікар розповів, що пацієнтам з COVID-19 слід дотримуватися високобілкової дієти. Виняток – порушення роботи печінки чи підшлункової залози. Також має бути збалансована кількість вуглеводів, жирів, білків.

Безумовно, мають бути мікроелементи, вітаміни – тобто це комплексний підхід. А для того, щоб покращити роботу кишківника, повинна бути збалансована кількість клітковини. Для того, щоб краще функціонувала серцево-судинна система варто подбати про баланс жирів, вуглеводів і білків і уникати канцерогенних продуктів,

– пояснив медик.

Особливо корисними продуктами будуть звичайні яблука, цитрусові, чай, вишні та броколі.

Важливо пам'ятати, що здоровий раціон потрібний кожному і не лише "після хвороби".

Яке це здорове харчування?

Половину раціону мають становити овочі та фрукти, а решту — цільнозернові злаки, нежирне м'ясо, бобові, та горіхи і насіння. Їжа має бути різноманітною.

Нагадаємо, британські вчені запропонували експериментальну програму лікування постковідного синдрому за допомогою фізичних вправ.



Що відомо про постковідний синдром / Джерело: medRxiv / Інфографіка 24 каналу

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