Як харчуватись при жовчнокам'яній хворобі
8 листопада 2021 , 11:21Читать новость на русском
Джерело:NHS
Зазвичай при жовчнокам'яній хворобі лікарі радять збалансовано харчуватися. Здорова дієта має включати нежирний білок: птицю, рибу або знежирені молочні продукти, а також овочі, фрукти та цільнозернові.
Здорове харчування при жовчнокам'яній хворобі не допоможе вивести камені з жовчного міхура, але знижує ризик повторного утворення та зменшує біль.
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Що не можна їсти при жовчнокам'яній хворобі
- пампухи;
- ковбаси та копчені продукти;
- вершкове масло, топлене масло і сало;
- тверді сири;
- тістечка та бісквіти;
- їжу, яка містить кокосову або пальмову олію.
Раніше пацієнтам радили дотримуватися дієти з низьким вмістом жирів, щоб зупинити ріст камінів у жовчному міхурі. Але недавні дослідження показали, що це марно, тому що в результаті такої дієти людина швидко худне і через це каміння стає більшим.
Профілактика жовчнокам'яної хвороби
Щоб запобігти утворенню каменів у жовчному міхурі, потрібно:
- їсти більше продуктів з високим вмістом клітковини: фрукти, овочі, боби та горох. Корисні цільнозернові, у тому числі коричневий рис, овес, цільнозерновий хліб. Ризик виникнення каменів у жовчному міхурі також знижується, якщо регулярно їсти горіхи, наприклад, арахіс або кеш'ю;
- їсти менше рафінованих вуглеводів та цукру;
- уникати нездорових жирів, які часто зустрічаються в десертах та смаженій їжі;
- додавати до страв корисні жири, наприклад оливкову олію, щоб допомогти жовчному міхуру скорочуватися і регулярно спорожнюватися.