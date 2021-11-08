Як харчуватись при жовчнокам'яній хворобі

Зазвичай при жовчнокам'яній хворобі лікарі радять збалансовано харчуватися. Здорова дієта має включати нежирний білок: птицю, рибу або знежирені молочні продукти, а також овочі, фрукти та цільнозернові.

Здорове харчування при жовчнокам'яній хворобі не допоможе вивести камені з жовчного міхура, але знижує ризик повторного утворення та зменшує біль.

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Що не можна їсти при жовчнокам'яній хворобі

пампухи;

ковбаси та копчені продукти;

вершкове масло, топлене масло і сало;

тверді сири;

тістечка та бісквіти;

їжу, яка містить кокосову або пальмову олію.

Раніше пацієнтам радили дотримуватися дієти з низьким вмістом жирів, щоб зупинити ріст камінів у жовчному міхурі. Але недавні дослідження показали, що це марно, тому що в результаті такої дієти людина швидко худне і через це каміння стає більшим.

Профілактика жовчнокам'яної хвороби

Щоб запобігти утворенню каменів у жовчному міхурі, потрібно: