Відморозити нирки, посидівши на холодному, не вийде: вони знаходяться глибоко всередині і добре захищені. Але загальне переохолодження може спровокувати інфекцію.

Як виникають інфекції нирок

Інфекція сечовивідних шляхів (ІСШ) – це інфекція в будь-якій частині сечовидільної системи: в нирках, сечоводах, сечовому міхурі та уретрі. Більшість інфекцій вражають нижні сечовивідні шляхи – сечовий міхур і уретру.

Також на тему: Нетримання сечі: як дібрати правильні урологічні засоби

Цистит виникає, коли бактерії через уретру потрапляють в сечовий міхур і починають там розмножуватися. Вони можуть дістатися і до нирок – це має назву пієлонефрит.

У жінок ІСШ зустрічаються частіше через особливості анатомії: жіноча уретра коротша, тому бактеріям простіше потрапити в сечовий міхур. Ризик ІСШ можуть підвищити камені в нирках, збільшена простата й ослаблена імунна система, наприклад у людей з діабетом.

Краща профілактика інфекцій – рясне пиття. Питна вода розбавляє сечу і сприяє частішому сечовипусканню, вимиваючи бактерії з сечовивідних шляхів до поширення інфекції.

Вплив холоду на інфекції нирок

Холод не є науково доведеним чинником ризику розвитку сечових інфекцій. Але може сприяти їхньому виникненню. Він ніби допомагає бактеріям сховатися від імунної відповіді організму і закріпитися в стінці сечового міхура.

Заморозити нирки взагалі майже неможливо, тому що це життєво важливі органи й організм дуже ретельно їх береже від різних інцидентів: закриває ребрами від травм, утеплює товстою принирковоїю жировою клітковиною.

Коли ми мерзнемо (не локально, а в цілому), організм прагне зменшити втрати тепла і відводить кров від шкіри до життєво важливих органів. Зокрема, до нирок. Через посиленого кровотоку вони починають фільтрувати великі обсяги сечі, що і призводить до прискореного сечовипускання. Однак це ніяк не пов'язано із запаленням і інфекціями сечовивідних шляхів.