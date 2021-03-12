Кремація чи поховання померлих від коронавірусу у щільному пакеті не є обов'язковими. Це потрібно лише у випадку надмірного виділення біологічних рідин із тіла.

Процедура поховання не є забороненою

Заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко запевнив, що люди мають можливість попрощатися, забрати тіло та поховати рідних за звичайною процедурою, але з обов’язковим дотриманням усіх необхідних заходів безпеки.

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Про це вказано у чинних правилах та рекомендаціях від МОЗ.

У Постанові № 44 зазначено, що лише у випадку надмірного виділення біологічних рідин із тіла померлого його ховають у щільному пакеті, щоб уникнути інфікування збудником коронавірусу.

Якщо дотримуватися усіх прописаних норм та правил при похованні та безпечному поводженні із тілами померлих, проблем не буде.

На жаль, у реальності маємо ситуації, коли рідні померлого мають пройти 7 колів пекла, щоб попрощатися та поховати своїх рідних,

– написав Віктор Ляяшко.

Та звернувся до усіх, хто має відношення до процесу організації поховання із проханням не зловживати розгубленим станом рідних та не спекулювати на прописаних нормах.