Як ховати померлих від COVID-19 та чи потрібна кремація: пояснення Ляшка

Джерело:фейсбук Віктора Ляшка
Кремація чи поховання померлих від коронавірусу у щільному пакеті не є обов'язковими. Це потрібно лише у випадку надмірного виділення біологічних рідин із тіла.
Заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко запевнив, що люди мають можливість попрощатися, забрати тіло та поховати рідних за звичайною процедурою, але з обов’язковим дотриманням усіх необхідних заходів безпеки.
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Про це вказано у чинних правилах та рекомендаціях від МОЗ.
У Постанові № 44 зазначено, що лише у випадку надмірного виділення біологічних рідин із тіла померлого його ховають у щільному пакеті, щоб уникнути інфікування збудником коронавірусу.Якщо дотримуватися усіх прописаних норм та правил при похованні та безпечному поводженні із тілами померлих, проблем не буде.
На жаль, у реальності маємо ситуації, коли рідні померлого мають пройти 7 колів пекла, щоб попрощатися та поховати своїх рідних,
– написав Віктор Ляяшко.
Та звернувся до усіх, хто має відношення до процесу організації поховання із проханням не зловживати розгубленим станом рідних та не спекулювати на прописаних нормах.