55-річна Жанетта Матвейко хворіє на СНІД та перенесла коронавірус. В ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу жінка поділилася досвідом, як проходила хвороба.

Читати повністю Про життя на межі смерті, популярні міфи та дискримінацію: інтерв'ю з жінкою, хворою на СНІД

Передусім вона наголосила, що все індивідуально. Але сама Жанетта скептично ставилася до COVID-19, поки не захворіла.

Я минулого року, в березні, лежала на "кисні", бо була важко хвора. Я завжди ставилася скептично до цього (COVID-19 – 24 канал) і думала: я п'ю антиретровірусну терапію, мене це пронесе. Сталося не так, як гадалося. Не пронесло. Воно мене швидко "взяло",

– розповіла Жанетта.

Одного дня жінку почало сильно морозити й піднялася температура. Вже вночі їй погіршало – при нормальній температурі 35,5 у Жанетти почався жар, а дихання стало бракувати.

В мене все тіло "горіло", мені не вистачало повітря, я почала задихатись. Я покликала сина, навстіж відкрила балкон. Ну і я терміново підняла сімейного лікаря, мені виписали ПЛР-тест, щоб зробила. ПЛР-тести я робила, але він був негативним. Наступного дня я потрапила в лікарню. До мене лікарка підійшла і каже: будемо старатися витягувати вас. Богу дякувати, є люди, які мене оточували, які мені просто допомогли,

– пригадала вона.

Через 15 днів інтенсивного лікування у лікарні Жанетта одужала, а за 2 тижні пішла вакцинуватися. Вона дододала, що дуже вдячна центру легеневого здоров'я, своїй організації та кожному працівнику, які вклали в її одужання свій час та кошти.

Я дуже вдячна, тому що мене направду не знали, як лікувати, тому що у мене вік вже такий знаєте, "дуже молодий". І все ж таки ВІЛ-інфікованих не так лікують, як звичайну людину. Однак це все індивідуально. Через два тижні я пішла на вакцинацію. Так, я вже прийняла дві вакцини й це міф, що нас чіпують! Це кожного особисто вибір. Я поважаю вибір тих, хто не хоче вакцинуватися, але я за те, щоб люди йшли на щеплення, тому що у такому стані, якому я була – я нікому не хочу побажати,

– підсумувала жінка.

Як записатися на вакцинацію

Через сімейного лікаря,

сервіс Helsi,

за номером контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19 ,

, прийти та стати в живу чергу.