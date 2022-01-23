Як хворіють діти на Омікрон в Україні

Штам Омікрон почав більше вражати дітей, ніж Дельта. Водночас, за даними МОЗ, діти не становлять більшості у статистиці інфікованих на коронавірус.

Відсоток дітей серед хворих

Зокрема, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко зауважив, що відсоток дітей серед хворих на COVID-19 з 10 по 20 січня варіюється від 6% до 10%.

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Серед усіх госпіталізованих діти становлять від 19% до 16%.

Спершу було 19%, а тепер 16%. Це ще малі цифри, не можу говорити, що це якась статистика. Ми тільки заходимо на хвилю,

– зазначив Ляшко.

Однією із причин такого показника госпіталізацій міністр називає обережність батьків.

Віктор Ляшко – міністр МОЗ “Коли в дитини інтоксикація, температура 38 °C – у батьків розпочинається паніка, бо температура добре не збивається, дитинка горить, і вони набирають "швидку". А "швидка" не відмовляє, привозить і госпіталізує”.

Також Віктор Ляшко навів дані лікарів про те, що зазвичай дітей виписують з лікарень через день-два, "і тих, хто з інтоксикацією – виписують, бо пневмонії немає, потреби перебувати в стаціонарі, на кисневій терапії чи в реанімації теж немає".

За його словами, випадки пневмоній – поодинокі, і дітей рідко підключають до кисневої терапії.

Втім, складний перебіг COVID-19 можливий у дітей з діабетом і онкохворобами.

"По летальності ми поки не бачимо змін. І те, що ми бачимо по європейських країнах – вона у відсотковому співвідношенні невелика", – додав Ляшко.

Статистика захворюваності серед дітей

За даними Ляшка, станом на 20 січня захворіло 1212 дітей, направлено на самоізоляцію – 21 637 з 918 класів з 39 шкіл.

Сьогодні, 23 січня, серед 15 444 випадків інфікування – 2 298 діти.

Всього вакцинованих проти COVID-19 дітей – 153 тисячі.

Головне про вакцинацію дітей проти COVID-19

Міністерство охорони здоров'я України рекомендувало вакцинувати проти коронавірусної хвороби дітей віком від 12 до 17 років.

Передусім зробити щеплення рекомендують дітям, які входять до групи ризику тяжкого перебігу хвороби.

В Ізраїлі готуються вакцинувати проти коронавірусу дітей, починаючи з 6-місячного віку.

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