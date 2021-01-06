Команда психологів провела дослідження, щоб спростувати поширену думку про те, що куріння канабісу викликає переважно параною. Результат експерименту показав, що марихуана, навпаки, частіше розслабляє.

Як відбувалося дослідження

Для експерименту дослідники вивчили дані мобільного додатка Releaf – сервісу, який дозволяє вести облік споживання марихуани, а також оцінювати інтенсивність симптомів до і після її приймання, пише Forbes.

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В цілому вчені зібрали 2306 записів, залишені 670 користувачами, які проживають в штатах, де канабіс легалізований.

Як впливає канабіс на настрій

Як виявилося, марихуана знижувала тривогу, стрес і дратівливість в 95,51% випадків. Ускладнювалися ці симптоми лише у 2,32% випадків. Ще 2,16% від всіх сеансів закінчилися без будь-яких змін для людини.

Найчастіше користувачі програми відчували після сеансів спокій, оптимізм, комфорт, щастя. Набагато рідше – занепокоєння, тривогу і параною.

Недоліки дослідження

Втім, вчені відзначили недолік дослідження: його побудували на суб'єктивних даних. Результати можна було б оцінити як об'єктивним, якби стан користувачів перевіряли лікарі.

Вчені також припустили, що гіпотеза про те, що канабіс викликає параною, може бути пов'язана не з самими коноплями: тривога може з'являтися також через острах бути спійманим з забороненою речовиною. У користувачів додатка такого страху не було.