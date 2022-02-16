Тим самим захищають людину від появи серцево-судинних захворювань. Білки, на які впливає кофеїн, вдалось виявити дослідникам з Університету Макмастера у Канаді.

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Нова користь кави

Науковці кажуть, якщо регулярно споживати каву чи чай – це сприяє потраплянню кофеїну в організм, який зменшує рівень білка PCSK9 у крові.

Довідка. Цей білок допомагає печінці краще розщеплювати "поганий" тип холестерину – ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ), які є основною транспортною формою холестерину. Саме через нього підвищується ризик виникнення серцево-судинних захворювань.

З'ясувалося, що кофеїн не тільки прямо впливає на білок PCSK9, але також блокує активацію білка SREBP2, що також зменшує рівень PCSK9 у кровотоку.

Унаслідок нашого дослідження ми з'ясували, як саме кофеїн знижує рівень білка PCSK9 у кровотоку і тим самим допомагає знизити ризик виникнення серцево-судинних захворювань,

– зазначив Річард Остін з Університету Макмастера.

Однак вчені наголосили: якщо змішувати каву з вершками, цукром (чи іншими солодощами) – це може звести нанівець будь-який позитивний вплив на здоров'я. Однак занадто багато кофеїну також може погано впливати на людину.

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