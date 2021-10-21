Лікарка-неврологиня Олександра Щебет розповіла, як споживання кави впливає на організм та як запобігти зловживанню кофеїном.

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Скільки чашок кави допустимо в день

Обмеження у споживанні кави залежать від вмісту кофеїну в конкретному напої.Так, рекомендована норма споживання кофеїну – 400 мг на день.

це або 4 чашки еспресо,

або 10 бляшанок Коли,

або два енергетичні шоти (по 100 мл).

Зверніть увагу! Кофеїн міститься в деяких ліках, а саме цитрамоні та ерготаміні.

Чи можна каву вагітним та дітям

Вагітні жінки, які не мають підвищеної чутливості до кофеїну, можуть споживати до 200 мг.

Дітям та підліткам кофеїн фахівці не рекомендують. Це варто враховувати, адже вони можуть не споживати каву, але пити Колу чи Пепсі, які також містять стимулятор, доданий цукор та інші шкідливі добавки.

Кофеїн – цікаво знати Кофеїн – легальний психостимулятор, який активує процеси збудження в нервовій системі. У результаті людина швидше думає, ухвалює рішення, краще запам’ятовує та концентрується. Окрім того, кофеїн має судинозвужувальну дію. Так він впливає на дихальний центр у головному мозку. Активація дихання та звуження судин сприяє активації кровотоку. Саме тому людина почувається більш бадьорою, після його споживання.

Аргументи "за" пити каву

Наукові дані підтверджують, що люди, які споживають каву у мінімальних кількостях (1-2 чашечки), мають захисний ефект проти серцево-судинних ризиків. Саме тому кардіологи та неврологи не так суворо ставляться до заборони кофеїну.

Негативний вплив кофеїну на здоров'я

Кофеїн негативно впливає на роботу шлунково-кишкового тракту (ШКТ). Наприклад, люди з синдромом подразненого кишківника, внаслідок дії кофеїну можуть відчувати посилення симптомів (больових відчуттів та діареї).

У здорових людей також є ймовірність появи діареї через надмірне споживання кофеїну. Однак слід враховувати індивідуальну чутливість рецепторів.



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Орієнтуйтесь на самопочуття

Якщо після 2 – 3 чашок кави у вас пришвидшується серцебиття та дихання, або ви відчуваєте дискомфорт в шлунку, то варто зменшити споживання кави.

Зверніть увагу! Якщо ви споживаєте понад 400 мг кофеїну щодня, то у вас зростає ризик дратівливості, головного болю, втоми, подразливості та надмірної емоційності.

Як мінімізувати негативний вплив кави на організм

Споживання кави після 15:00 може призвести до порушення сну, все тому, що кофеїн має тривалий період напіврозпаду. Йому необхідно 6 – 7 годин для повного виведення з організму.

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Толерантність до кофеїну

У людей, які щодня споживають однакову кількість кави, з часом може виникнути толерантність до кофеїну. Ознакою цього є сонливість та не така енергійність після споживання кави, як раніше.

Крім того, тривале споживання кофеїну викликає хімічні зміни в мозку – причини розвитку залежності.

Тож, не дивуйтесь, що відмовитись від кави вам може бути складно. Ви можете відчути щось подібне до ломки та бути дратівливими.

Експерти також наголошують, що заміняти каву зеленим чи чорним чаєм не варто, адже вони теж містять кофеїн.

Можна пити трав'яний чай, сік чи компот, наприклад, або ж каву без кофеїну.