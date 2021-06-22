Захворювання печінки є третьою причиною передчасної смертності в Великій Британії. Вчені вирішили вивчити користь кави для профілактики хвороб печінки.

До теми Знайшли декілька видів ліків проти невиліковного раку печінки

Деталі дослідження

Вчені проаналізували дані і звички майже 495 тисяч людей у віці від 40 до 69 років.

За 11 років спостережень вчені зафіксували 3 600 випадків розвитку хронічних хвороб печінки і 301 випадок смерті.

Щоб врахувати супутні фактори ризику, вчені вивчили індекс маси тіла учасників, звички споживання алкоголю і статус куріння.

Результати дослідження: Ризик розвитку хронічного захворювання печінки був нижче на 20% серед любителів кави. Ризик смертності від цих хвороб у них був знижений на 49%.

Ефект збільшувався з кількістю споживаної кави – приблизно до 3 – 4 чашок в день.

Яка кава мала кращий ефект

Мелена кава показала найбільший ефект у зниженні ризиків, однак будь-який тип напою, зокрема, кава без кофеїну і розчинна кава продемонстрували поліпшення з точки зору профілактики хвороб печінки.

Увага! Водночас дослідження не доводить, що кава сам по собі знижує ризик хронічних захворювань печінки.

Не слід сподіватись лише на каву

Важливо, щоб люди поліпшували стан печінки шляхом зміни способу життя: мінімізації алкоголю в раціоні, зниження ваги за допомогою регулярних фізичних навантажень і правильного харчування.

Наразі найбільшу небезпеку становить жирова неалкогольна хвороба печінки, яка на тлі малорухливого способу життя і незбалансованого харчування приховано розвивається у людини впродовж багатьох років.