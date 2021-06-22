Захворювання печінки є третьою причиною передчасної смертності в Великій Британії. Вчені вирішили вивчити користь кави для профілактики хвороб печінки.
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Деталі дослідження
- Вчені проаналізували дані і звички майже 495 тисяч людей у віці від 40 до 69 років.
- За 11 років спостережень вчені зафіксували 3 600 випадків розвитку хронічних хвороб печінки і 301 випадок смерті.
- Щоб врахувати супутні фактори ризику, вчені вивчили індекс маси тіла учасників, звички споживання алкоголю і статус куріння.
Ефект збільшувався з кількістю споживаної кави – приблизно до 3 – 4 чашок в день.
Яка кава мала кращий ефект
Мелена кава показала найбільший ефект у зниженні ризиків, однак будь-який тип напою, зокрема, кава без кофеїну і розчинна кава продемонстрували поліпшення з точки зору профілактики хвороб печінки.
Не слід сподіватись лише на каву
Важливо, щоб люди поліпшували стан печінки шляхом зміни способу життя: мінімізації алкоголю в раціоні, зниження ваги за допомогою регулярних фізичних навантажень і правильного харчування.
Наразі найбільшу небезпеку становить жирова неалкогольна хвороба печінки, яка на тлі малорухливого способу життя і незбалансованого харчування приховано розвивається у людини впродовж багатьох років.