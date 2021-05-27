Добре відомо, що сімейна історія (наприклад, здоров'я батьків) впливає на ризик хвороб серця і судин. Останнім часом вчені знаходять все більше доказів того, що структура сім'ї теж може визначати цей ризик. В першу чергу мова йде про кількість братів і сестер, їхній вік і порядок народження.

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Нове дослідження

У новому дослідженні вчені проаналізували дані 1,36 мільйона осіб, які народилися в 1932 – 1960 роках. Цю інформацію вони отримали зі Шведського регістру багатьох поколінь.

Попередні дослідження стосувалися ризику смерті від різних причин до певного віку. У новій роботі вчені хотіли показати й те, як з кількістю і старшинством братів і сестер пов'язана захворюваність серцево-судинними хворобами.

У 1990 році людям, яких включили в дослідження, було по 30 – 58 років. Вчені розглянули їх смертність, а також захворюваність серцево-судинними хворобами, інфарктами та інсультами, які не привели до смерті, протягом 25 наступних років.

Як порядок народження впливає на ризик смерті

Дослідження показало, що у первістків ризик несмертельних серцево-судинних хвороб нижче, ніж у братів і сестер, які народилися пізніше.

У чоловіків, які були найстаршими, ризик смерті був вищим, ніж у других і третіх підряд народження братів.

У жінок, що народилися в родині першими й третіми, цей ризик був однаковий.

При вивченні розмірів сімей виявилося, що в порівнянні з тими, хто був єдиною дитиною в сім'ї, у людей з одним або двома братами або сестрами серцево-судинний ризик був нижчим. Однак наявність чотирьох і більше братів або сестер була пов'язана з підвищеним ризиком. Аналогічно, ризик смерті у людей, які не мають братів і сестер, був вищим.

Це було наглядове дослідження, тому воно не доводить те, що склад сім'ї – причина підвищеного ризику хвороб. Воно демонструє лише те, що між кількістю братів і сестер, черговістю їхнього народження і станом здоров'я є зв'язок. Чим він зумовлений, сьогодні невідомо.