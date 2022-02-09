Як кинути курити: нова доказова методика лікування та перелік ліків

У новому клінічному огляді надали нові докази та рекомендації лікарям та громадськості щодо найефективніших методів лікування, які допоможуть курцям кинути курити.

Попри досягнення в галузі охорони здоров’я, вживання тютюну залишається однією з найпоширеніших проблем, яким можна запобігти у всьому світі. Більшість курців хочуть кинути, проте, лише один з трьох людей, користуються доказовими методами лікування, щоб побороти звичку.

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Найефективніші ліки, щоб кинути курити

Огляд підтверджує, що схвалені FDA ліки для відмови від куріння та програми підтримки ефективні, щоб допомогти курцям кинути курити, але вони ефективніші, якщо їх використовувати разом.

Аналізуючи огляди вчені виявили, що нові способи застосування схвалених FDA ліків можуть підвищити їхню ефективність. Наприклад, нікотинозамісна терапія (НЗТ) більш ефективна, коли два типи продуктів використовуються разом, а не окремо.

Щоб використовувати комбіновану НЗТ, курці накладають нікотиновий пластир, але потім також використовують нікотинову пастилку, жуйку або інгалятор за потреби, якщо тяга до сигарет дуже сильно,

– зазначили науковці.

На додаток до НЗТ ефективними є ще два схвалені FDA препарати: бупропіон, який зменшує симптоми скасовуння, і вареніклін, який робить те ж саме і послаблює приємні відчуття від куріння. Якщо тяга до сигарет занадто сильна один з них можна поєднувати з НЗТ.

Важливо! Загалом, вживання ліків під час спроби кинути курити приблизно вдвічі збільшує шанси людини на успіх.

Триетапна терапія – найкращий вибір

Лікарі та інші клініцисти можуть використовувати триетапну терапію для відмови від тютюну в рутинну медичну практику в будь-яких умовах: дати чітку пораду, щоб кинути палити, запропонувати лікування шляхом призначення ліків і підключення пацієнтів безпосередньо до ресурсів поведінкового лікування (групи підтримки та психотерапія).