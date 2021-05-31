Жовті зуби, зморшки і випадіння волосся: чому варто припиняти курити

Куріння – це надійний спосіб зробити себе старшим та зіпсувати шкіру, зуби і волосся. Це також впливає на весь організм: від репродуктивної системи до вашого серця, легенів та кісток. 31 травня щороку відзначається Всесвітній день без тютюну, запроваджений у 1987 році Всесвітньою організацією охорони здоров’я. Поради, як кинути палити, – читайте у матеріалі 24 каналу.

Розпізнати курця – легко!

Куріння негативно впливає на весь зовнішній вигляд. Через вплив паління на шкіру деякі курці здаються блідими. Ці зміни можуть розпочатися в молодому віці. Також з'являються пігментні плями.

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Жовті зуби – один із найвідоміших наслідків тривалого куріння, але пошкодження зубів на цьому не зупиняється. У людей, які палять, зазвичай розвивається захворювання ясен, стійкий неприємний запах з рота та інші проблеми гігієни порожнини рота. Курці вдвічі частіше втрачають зуби, ніж некурці.

У тютюновому димі понад 4000 хімічних речовин, і багато з них викликають руйнування колагену та еластину. Куріння (активне і пасивне) викликає в’ялість шкіри та глибші зморшки.

Наприклад, на наступному фото – жінки-близнюки. Розпізнати, хто з них є курцем – не складне завдання.



Колаж з фото жінок-близнюків / Фото: webmd

"Це може трапитися будь з ким, але не зі мною" – а от і ні!

Про шкоду куріння чули ледь не всі, але ж попит на сигарети лише зростає. Куріння не тільки пошкоджує зовнішній вигляд вашого обличчя, але і може вплинути на вашу фігуру. Коли шкіра втрачає еластичність, можуть почати обвисати навіть руки та інші частини тіла.

Страждає репродуктивна система

Це лише кілька прикладів впливу куріння на зовнішність, а ще слід пам'ятати про шкідливість паління на весь організм. До прикладу, сигарети пов’язані з проблемами народжуваності. Так, куріння під час вагітності збільшує шанси викидня, передчасних пологів або народження дитини з низькою вагою.

Подивіться на наступне фото сестер-близнюків. Одна з жінок викурювала десятку сигарет в день протягом 14 років, а її сестра ніколи не мала такої звички.



Колаж з фото жінок-близнюків / Фото: webmd

Збільшується ризик почути страшний діагноз

Люди, які палять, частіше хворіють на рак порожнини рота. Курці, які також є любителями алкоголю, в 15 разів частіше хворіють на цю форму раку.

Рак легенів – головний вбивця раку серед чоловіків і жінок. Серед померлих від цієї хвороби 9 із 10 смертей спричинені курінням.

Є ще чимало інших захворювань, які можуть розвинутися через паління. Однак пропонуємо перейти до найголовнішого для курців – поради, як кинути цю шкідливу звичку!

Як кинути палити: ефективні поради

Знайдіть свою причину для припинення шкідливої звички!

Важливо стати мотивованим. Тобто вам потрібна вагома особиста причина кинути палити. Це може бути захист вашої родини від пасивного куріння. або зменшення ризику захворіти на рак легенів, серцевих захворювань чи інших захворювань. Або для того, щоб виглядати і відчувати себе молодшими. Виберіть сильну причину, яка переважає бажання курити.

Добре підготуйтеся до цього кроку

Куріння – це залежність, коли мозок підключений до нікотину. Вибудуйте план відмови від паління заздалегідь. Можливо вам допоможе консультація у лікаря, гіпноз та інші програми.

Попросіть свого лікаря про всі методи, які допоможуть, такі як заняття та програми для відмови від куріння, консультування, ліки та гіпноз. Ви будете готові до дня, який ви вирішите кинути.

Попросіть близьких про підтримку

Скажіть своїм друзям, родині та іншим людям, з якими ви близькі, про те, що намагаєтесь кинути. Ви також можете приєднатися до групи підтримки або поговорити з консультантом. Поведінкова терапія – це тип консультування, який допомагає визначити та дотримуватися стратегій кинути палити. Навіть кілька сеансів можуть допомогти.

Відпочиньте

Однією з причин, чому люди палять, є те, що нікотин допомагає їм розслабитися. Після припинення паління вам знадобляться нові способи розслабитися, а варіантів існує багато: виділіть час на хобі, запишіться на масаж, танцюйте під улюблену музику, зустрічайтеся з друзями.

Намагайтеся уникати стресових ситуацій протягом перших кількох тижнів після того, як ви кинули палити.

Не вживайте алкоголь

Коли ви випиваєте, дотримуватися своєї мети щодо заборони куріння дається ще важче. Тож намагайтеся обмежити алкоголь, коли ви кинули курити.

Так само, якщо ви часто курите, коли п'єте каву, – перейдіть на чай на кілька тижнів! Якщо ви зазвичай курите після їжі – знайдіть для цього інше заняття – почистити зуби тощо.

Зробіть "ревізію" вдома

Викуривши останню сигарету, викиньте всі свої попільнички та запальнички.

Виперіть одяг, що пахне димом.

Використовуйте освіжувачі повітря, щоб позбутися цього звичного запаху.

Позбавтеся всього, що нагадує вам про паління.

Якщо ви не змогли з першого разу кинути курити – спробуйте ще раз!

Багато людей намагаються кинути курити кілька разів. Але чимало курців повертаються до сигарети. Рекомендуємо не впадати у відчай, а проаналізувати, що призвело до вашого рецидиву. Після цього згадайте про вашу мотивацію і спробуйте ще раз кинути цю шкідливу звичку.

Більше рухайтеся

Будь-яка фізична активність справді може стримувати тягу до нікотину. Якщо ви хочете потягнутися за сигаретою, натомість взуйте взуття для бігу, ввімкніть улюблену музику – і побігли!

Отримайте свою нагороду

Однією з переваг відмови від сигарет є всі гроші, які ви заощадите. Підрахуйте їх онлайн-калькулятором, або збирайте у скарбничку, а потім купіть за ці кошти щось цікаве і справді корисне для вас.

Наприклад, в Україні у середньому пачка сигарет коштує близько 50 гривень. Якщо людина палить близько 4 пачки на тиждень – щомісяця це виходить щонайменше 800 гривень. А у рік – близько десяти тисяч гривень. Натомість річний абонемент в один з найкращих спортазалів у всіх містах нашої країни коштує вдвічі менше.



Всесвітній день без тютюну відзначається 31 травня / Фото: Unsplash